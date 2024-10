Star Citizen : 12 ans après, Squadron 42 reçoit enfin une date de sortie 

Si vous êtes amateurs de jeux d’aventure spatiale, vous connaissez certainement le très controversé Star Citizen. En développement depuis déjà une dizaine d’années, le jeu n’est pas encore à sa version 1.0. Cela ne décourage pas les milliers de fans inconditionnels du “prochain” jeu pour autant, surtout avec la récente annonce lors du CitizenCon. En effet, Cloud Imperium Games a annoncé officiellement la date de sortie de Squadron 42, le spin-off de Star Citizen. De plus, les joueurs n’auront plus à attendre très longtemps, si on peut dire !

Voir aussi : On peut enfin jouer à Red Dead Redemption sur PC !

Une annonce insolite pour le spin-off de Star Citizen !

Le CitizenCon 2954, la conférence annuelle dédiée à Star Citizen, a battu son plein ce week-end. Des milliers de fans se sont donnés rendez-vous à Manchester (Royaume-Uni) pour assister à l’événement, et pourquoi pas, espérer une énième promesse de sortie du très attendu jeu vidéo spatial. Cette fois, ils ne sont pas rentrés bredouilles, car Cloud Imperium leur a réservé une merveilleuse nouvelle. Dans une longue bande-annonce de gameplay, le studio dévoile la date de sortie du prochain spin-off Star Citizen, Squadron 42.

Si vous n’êtes pas familier à la licence, Squadron 42 fait partie du projet Star Citizen, mais contrairement à ce dernier, qui est un jeu multijoueur en ligne, il propose une campagne solo. Squadron 42 a été annoncé en 2014, mais a été retardé à plusieurs reprises comme Star Citizen lui-même. Toutefois, l’attente touche à sa fin : après la diffusion du trailer, Chris Roberts, le PDG de Cloud Imperium Games, a annoncé la date de sortie de Squadron 42 : 2026.

“L’année dernière, nous avons annoncé que Squadron 42 était terminé, alors qu’est-ce que l’équipe a fait depuis ? Compte tenu de l’ampleur et de l’ambition de Squadron, nos équipes se sont concentrées sur le polissage et l’optimisation afin de s’assurer que le jeu réponde à toutes les exigences élevées que j’ai, que l’équipe a, et que vous avez”, ajoute le PDG. Selon lui, l’histoire de Squadron 42 prendra “entre 30 et 40 heures”, avec une confirmation qu’il ést “confiant que le jeu sortirait en 2026”.

Cloud Imperium Games va-t-il enfin honorer ses paroles ? Depuis l’annonce de Star Citizen, le studio a tendance à ne pas respecter les dates de sortie prévues. Il reste donc à voir s’ils pourront s’y tenir cette fois. En attendant, appréciez le trailer de gameplay :