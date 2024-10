Great Wall Global séduit avec ses innovations IA élégantes

Le salon de l’électronique de Hong Kong a récemment ouvert ses portes, attirant les passionnés de technologie du monde entier. Parmi les exposants, Great Wall Global a captivé l’attention avec ses innovations propulsées par l’IA. L’entreprise vise à marquer le secteur de l’électronique avec des produits plus légers, plus fins et plus intelligents.

Great Wall Global au salon de l’électronique

À la HKTDC Hong Kong Electronics Fair, Great Wall Global a impressionné les visiteurs. Leurs avancées technologiques étaient au cœur des discussions. Sur un stand de 160 m², des ordinateurs portables, tablettes, mini PC et moniteurs étaient à l’honneur. Ces produits démontrent leur engagement envers les technologies de pointe.

L’engagement en faveur de l’innovation IA

An Shaoping, président de l’entreprise, a réaffirmé cet engagement. Selon lui, l’innovation pilotée par l’IA est essentielle pour une croissance de qualité. Le but est de développer des appareils optimisés par l’IA qui boostent la productivité et transforment l’expérience utilisateur. Cet engagement vise à renforcer leur position de leader mondial dans l’électronique haut de gamme.

Les nouveaux produits phares dévoilés

Parmi les nouveautés, le Gbook Air 14 s’est distingué. Ultra-léger, il ne pèse que 960 grammes. Équipé du dernier processeur Intel, il gère parfaitement les tâches complexes d’IA. Le mini PC NovoBox M703, quant à lui, se démarque par son équilibre entre performance et portabilité. Enfin, la station GW Shiheng X AIGC offre une technologie d’accélération de l’IA remarquable pour les tâches exigeantes.

En guise de conclusion, Great Wall Global ne montre aucun signe de ralentissement. En continuant d’innover, l’entreprise renforce sa présence mondiale et forge des partenariats solides. Grâce à cette stratégie, elle confirme sa place en tant que leader dans la transformation du secteur électronique par l’IA.

