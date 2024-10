Test – Lenovo Yoga Pro 9i Gen9 : Quand puissance et finitions ne font qu’un

Chers lecteurs, gamers, professionnels de l’audiovisuel ou encore amoureux de technologie, laissez-moi vous présenter le Lenovo Yoga Pro 9i. Un ordinateur portable à destination principalement des professionnels, mais qui assure également dans le gaming. Comme beaucoup d’ordinateurs aujourd’hui, l’intelligence artificielle sera bien entendu de la partie. Notamment grâce à la présence de la toute dernière génération de processeur Intel Core Ultra. Passons d’abord en revue toutes les spécifications de ce dernier-né de chez Lenovo.

Fiche technique du Lenovo Yoga Pro 9i Gen9

Processeur Intel Core Ultra 9 185H RAM 32 Go de RAM LPDDR5x (soudé) Stockage 1 To SSD Écran 16″ 3.2K (3200 x 2000) Mini LED GPU Nvidia RTX 4070 8 GB GDDR6 Connectivité Thunderbolt 4/USB-C

USB 3.2

Jack 3,5 mm

Lecteur de carte SD

HDMI 2.1 Dimensions 36,2 x 24,5 x 1,82 cm Poids 2.05 kg Batterie 84 Wh Prix À partir de 1988€, varie selon les configurations

Unboxing du Yoga Pro 9i

Nous le voyons de plus en plus dans les produits que nous testons, mais je tiens à le noter malgré tout. Lenovo à enlever complètement le plastique de son packaging, totalement en carton donc. Après cette découverte, nous trouvons un contenu relativement standard. En effet, seul le bloc chargeur sera présent, avec une puissance de 170 watts.

Design et écran

Malgré une fiche technique plutôt costaude, Lenovo à fait un choix au niveau du design allant entièrement à l’opposé des autres ordinateurs portables de la même gamme. En effet, nous retrouvons un très beau châssis en aluminium anodisé. Au-delà de l’aspect premium, ce dernier ne conservera que très peu les traces de doigts, pratique ! Les connectiques sont situées de part et d’autres de l’ordinateur, avec l’HDMI 2.1, le port de charge, les ports USB-C/Thunderbolt ainsi que le jack sur la partie gauche. La tranche droite accueillera le slot carte SD, deux ports USB-A 3.2 ainsi que le bouton power. De part et d’autres du clavier, nous retrouvons les hauts parleurs. Ces derniers sont aux nombres de six, deux woofers (2W chacun) et un tweeter (2W) par côté. Le tout est optimisé par Dolby Atmos pour un rendu sonore de qualité. Côté dimensions, nous sommes en présence d’un joli bébé, qu’il sera un peu compliqué de trimballé dans son sac à dos. Il offre en effet des mensurations plutôt imposantes de 362.72 x 253.69 x 18.3 mm et un poids de 2.05 kg. À noter cependant que cette nouvelle génération perd environ 200 grammes, comparé à son prédécesseur.

L’écran, d’une diagonale de 16″, renferme une dalle Mini LED (avec des certifications Dolby Vision et DisplayHDR 1000). Cette dernière dispose d’une résolution de 3200 par 2000 pixels. Avec une luminosité de 1200 nits, l’affichage est ultra-clair, même en pleine lumière en extérieur. Le traitement anti-reflet aide grandement également. Ce Lenovo Yoga Pro 9i pouvant largement être utilisé pour jouer, il dispose naturellement d’un taux de rafraichissement assez élevé de 165 Hz.

Performances

Comme mentionné en début d’article, ce Lenovo Yoga Pro 9i Gen9 embarque les toutes dernières générations de processeur Intel Core Ultra 9 185H. Ces dernières générations intègrent un NPU Intel® AI Boost, avec des performances de 11 TOPS. Ce processeur est accompagné de 32 Go de RAM, soudé et qui, malheureusement, ne seront pas évolutifs. Pour finir sur la fiche technique, cet ordinateur intègre une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4070 avec 8 Go de VRAM GDDR6. Vous l’aurez compris, ce Yoga Pro 9i Gen9 pourra vous accompagner sur tous types de tâches, professionnelles comme personnel, en faisant du gaming, par exemple.

Afin de jauger les performances de la bête, nous l’avons passé sous le célèbre benchmark 3DMark Time Spy. On remarque un score honorable, mais légèrement en dessous de la concurrence. Le design plutôt bureautique faisant probablement perdre quelques points, sûrement lié à un refroidissement moins bien optimisé que des machines spécifiques au gaming. Cependant, il vous sera largement possible de jouer à bon nombre de jeux récent, sans trop réduire la qualité visuelle. Pour rappel, c’est quand même une carte graphique RTX 4070 avec 8 GB de RAM qui anime ce Lenovo Yoga Pro 9i.

Petit point négatif côté autonomie, cette dernière souffre et n’est pas exceptionnelle. Forcément, qui dit écran 3.2K, processeur et carte graphique haut de gamme dit consommations élevées. Et la batterie de 84 Wh aura du mal à vous faire tenir plus de quelques heures dans un usage standard. Malgré une légère augmentation comparée à la génération précédente, Lenovo à encore du travail à faire à ce niveau-là.

Conclusion du Yoga Pro 9i

Ce Lenovo Yoga Pro 9i Gen9 est un ordinateur portable relativement polyvalent. Il vous sera possible de créer, faire de l’audiovisuel ou encore du gaming. Avec un design plutôt classique, il cache bien la puissance qu’il renferme, que ce soit au niveau du processeur ou même de la carte graphique. Malgré quelques défauts, notamment au niveau de l’autonomie et de l’encombrement, il réussit quand même à tirer son épingle du jeu, étant aidé par un très bel écran et des finitions exemplaires. Disponible à partir de 1988€ sur le site Lenovo, le tarif pourra malheureusement en rebuter quelques-uns.