L’Indonésie interdit la vente de l’iPhone 16 : un coup dur pour Apple

L’Indonésie crée la surprise en interdisant la vente de l’iPhone 16 sur son territoire. Cette décision du gouvernement s’appuie sur des problèmes administratifs liés à la certification TKDN. Ce cadre réglementaire impose aux entreprises étrangères d’utiliser un certain pourcentage de composants locaux dans leurs produits. Actuellement, Apple ne respecte pas cette exigence, ce qui empêche la mise en vente de son dernier modèle.

La certification TKDN et ses exigences spécifiques

Le ministre de l’Industrie, Agus Gumiwang Kartasamita, a annoncé que l’iPhone 16 ne sera disponible à la vente que lorsque Apple aura renouvelé sa certification TKDN. Cette démarche implique que la société californienne réalise des investissements significatifs dans le pays. En d’autres termes, Apple doit fabriquer des produits et développer des applications sur le sol indonésien pour être en règle. Actuellement, la société n’a investi que 1,48 billion de roupies (environ 94,53 millions de dollars). Ce qui est bien en dessous des 1,71 billion de roupies (environ 109,6 millions de dollars), la somme de prévision initiale. De plus, elle n’a ouvert que trois Apple Academies pour former les développeurs locaux.

Des répercussions financières pour les clients indonésiens d’Apple

L’interdiction de vente de l’iPhone 16 pourrait obliger les consommateurs indonésiens à acheter leurs téléphones à l’étranger. Cela entraînerait des frais d’importation supplémentaires d’environ 155 dollars, un coût non négligeable pour beaucoup. Ces frais s’ajoutent au prix déjà élevé des smartphones haut de gamme, ce qui pourrait freiner l’accès des Indiens à ces appareils.

Une situation délicate pour Temu en Indonésie

Parallèlement à cette affaire, l’Indonésie a également demandé à Google et à Apple de suspendre l’application Temu, une plateforme de commerce électronique chinoise. Le ministre des Communications, Budi Arie Setiadie, justifie cette demande par la nécessité de protéger les petites et moyennes entreprises locales des prix bas pratiqués par Temu. Ce dernier modèle économique est considéré comme une menace pour les commerces indonésiens, car il permet de réduire les coûts en reliant directement les consommateurs aux usines en Chine.

Protéger le commerce local face à la concurrence internationale

Les autorités indonésiennes cherchent à défendre leurs entreprises locales contre la concurrence jugée déloyale. Elles estiment que des plateformes comme Temu nuisent à la santé économique du pays. Cette position est similaire à celle adoptée par le gouvernement vis-à-vis d’autres acteurs majeurs, comme Shein. Le ministre Setiadie a insisté sur l’importance de soutenir les millions de petites entreprises pour préserver l’économie nationale.