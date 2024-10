Apple Intelligence arrive bientôt sur l’iPhone 16 avec des fonctionnalités inédites

L’iPhone 16 n’a pas encore bénéficié des fonctionnalités d’Apple Intelligence, malgré sa sortie il y a plusieurs semaines. Cependant, cela devrait bientôt changer grâce à la mise à jour d’iOS 18.1 prévue le 28 octobre. Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple va enfin intégrer son intelligence artificielle dans le système d’exploitation de l’iPhone 16.

De nouvelles fonctions basées sur l’IA pour gérer vos notifications et améliorer Siri

La mise à jour iOS 18.1 inclura un système de résumés de notifications généré par l’IA, facilitant la gestion de vos messages et alertes. Cette fonctionnalité promet de rendre votre expérience plus fluide et personnalisée en triant les informations selon leur importance. De plus, Siri, l’assistant vocal d’Apple, va aussi bénéficier d’améliorations, notamment une meilleure compréhension de vos commandes vocales. Un nouveau graphique coloré apparaîtra également à chaque utilisation de Siri, apportant un design plus moderne et intuitif.

Apple Intelligence pour les appareils récents, mais avec une bêta étendue à d’autres produits

Pour le moment, Apple Intelligence est réservé aux iPhone 15 Pro et aux modèles plus récents. Cependant, la fonctionnalité est aussi accessible en version bêta pour les Mac et les iPad équipés de puces Apple Silicon (à partir de la puce M1). Si vous possédez l’un de ces appareils, vous pourrez essayer ces nouvelles fonctionnalités d’IA avant la sortie officielle. Quant aux anciens modèles d’iPhone, ils ne seront pas compatibles avec ces nouvelles technologies pour l’instant.

D’autres fonctionnalités IA à venir, mais il faudra patienter jusqu’en 2024

Il faudra attendre un peu plus longtemps pour découvrir certaines des fonctionnalités phares de l’Apple Intelligence, comme Siri capable de prendre en compte le contexte de vos informations personnelles pour exécuter des tâches plus complexes. Ces améliorations, encore en phase de test, devraient voir le jour d’ici mars 2024. De plus, d’autres options intéressantes, comme Image Playground (un outil de création d’images) et Genmoji (des émojis personnalisés), pourraient être disponibles dès décembre.