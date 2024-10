Une avancée prometteuse : La batterie à électrolyte solide de SEMCO

SEMCO, une division de Samsung Electro-Mechanics, révolutionne le marché avec sa nouvelle batterie à électrolyte solide. En effet, conçue pour les appareils portables, cette innovation promet sécurité et compacité. Ainsi, découvrons ensemble cette avancée technologique.

Innovation de SEMCO : Des batteries compactes et sûres

SEMCO développe une batterie à électrolyte solide à base d’oxyde. Elle affiche une densité énergétique impressionnante de 200 Wh/L. C’est la plus élevée de l’industrie. Cette technologie offre une sécurité accrue. À l’inverse des batteries lithium-ion, elle réduit les risques d’inflammabilité. En outre, elle résiste mieux aux chocs externes. Un véritable atout pour les appareils portables d’aujourd’hui.

Pourquoi choisir une batterie à électrolyte solide ?

Les batteries traditionnelles posent problème dans les modèles compacts. Elles nécessitent plus d’espace pour l’expansion interne pendant la charge. SEMCO dépasse cette limite. Grâce à un procédé similaire aux condensateurs céramiques multicouches, la miniaturisation est possible. Aucun pli, pas de séparateur, et un minimum d’espace requis. Voilà pourquoi SEMCO mise sur l’électrolyte solide.

Technologie et brevets : Un atout pour SEMCO

SEMCO possède une expertise reconnue en fabrication de MLCC. En conséquence, cela aide à concevoir sa batterie à électrolyte solide. De plus, l’entreprise a déposé plus de 40 demandes de brevet internationales. Ces brevets, en effet, concernent cette technologie et ses diverses applications. Ainsi, une stratégie qui place SAMSUNG à l’avant-garde dans ce domaine en pleine évolution.

En conclusion, SEMCO progresse vers la commercialisation de sa batterie à électrolyte solide. Elle cherche à révolutionner les appareils portables avec sécurité et miniaturisation. En capitalisant sur ses brevets et sa technologie éprouvée, l’entreprise vise à devenir incontournable dans ce secteur dynamique. Les innovations à venir sont prometteuses et pourraient bien définir le futur des appareils portables.

