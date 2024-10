Apple prépare la sortie du Mac mini et de l’iPad mini pour le 1er novembre

Apple pourrait surprendre ses utilisateurs dès le mois prochain. Selon le journaliste de Bloomberg, Mark Gurman, la marque à la pomme devrait annoncer plusieurs nouveaux produits d’ici fin octobre. Ces lancements incluent un Mac mini redessiné et un iPad mini, tous deux disponibles dès le 1er novembre. Cette annonce s’accompagnera également de nouveaux modèles de MacBook Pro et de l’iMac M4, selon les dernières informations publiées dans la newsletter Power On.

Des nouveautés à venir : Mac mini plus compact et iPad mini amélioré

Le nouveau Mac mini serait plus petit que ses versions précédentes, selon Mark Gurman. Avec une taille qui pourrait se rapprocher de celle de l’Apple TV, ce modèle redessiné pourrait se séparer des ports USB-A pour une connectivité modernisée. Quant à l’iPad mini, Apple prévoit quelques améliorations notables, même si les détails précis sur les nouvelles fonctionnalités restent encore à confirmer.

Un MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces avec les puces M4 de dernière génération

Les fans de la marque peuvent également s’attendre à un MacBook Pro 14 pouces en version standard et haut de gamme, ainsi qu’à un modèle 16 pouces. Tous ces appareils, le Mac mini, l’iPad mini et le MacBook Pro seraient équipés des nouvelles puces M4, offrant plus de puissance et d’efficacité par rapport aux générations précédentes. Cela devrait grandement améliorer les performances, surtout pour les utilisateurs qui ont besoin d’une machine capable de gérer des tâches lourdes.

D’autres lancements prévus pour début 2025

Même si la fin d’année s’annonce riche en nouveautés, Apple ne s’arrête pas là. Mark Gurman anticipe déjà des annonces pour début 2025. Parmi les produits à venir, on retrouverait un MacBook Air de 13 et 15 pouces avec les mêmes puces M4, ainsi qu’un iPhone SE et un iPad Air actualisés. Apple semble donc prêt à renforcer encore plus sa gamme de produits pour répondre aux besoins variés de ses utilisateurs.

Mac mini repensé : une stratégie tournée vers la modernisation et la performance

Avec ces annonces, Apple mise sur la modernisation de ses produits phares. La réduction de taille du Mac mini et l’ajout de la puce M4 dans les MacBook Pro montrent une volonté de s’adapter aux nouvelles exigences du marché. Si ces informations se confirment, les amateurs de la marque auront de quoi se réjouir à l’approche des fêtes de fin d’année.