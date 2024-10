990 EVO Plus : Le stockage révolutionné par Samsung !

Les adeptes de la technologie seront ravis d’apprendre que Samsung Electronics. Le grand leader des technologies de stockage avancées, a récemment annoncé un nouveau tournant avec l’annonce du 990 EVO Plus. En effet, ce nouveau modèle promet de redéfinir les normes de performance et d’efficacité. Ce qui offre ainsi aux utilisateurs une expérience de stockage sans précédent, adaptée aux besoins modernes.

Une Révolution pour le stockage

Avec sa compatibilité PCIe 4.0 et sa technologie NAND, le 990 EVO Plus va enchanter les utilisateurs en quête de performances et d’efficacité énergétique. Que ce soit pour le partage d’images sur les réseaux sociaux ou le streaming vidéo de haute qualité. Les besoins en stockage sont de plus en plus importants. Le 990 EVO Plus répond ainsi aux attentes des utilisateurs de PC et d’ordinateurs exigeant des vitesses de traitement plus élevées et une capacité de stockage supérieure.

Performances décuplées et efficacité énergétique accrue

Résultat de nombreuses recherches et innovations, le 990 EVO Plus est 50 % plus performant que son prédécesseur. Il atteint des vitesses allant jusqu’à 7250 Mo/s en lecture et 6300 Mo/s en écriture. Grâce à la technologie V-NAND de 8ème génération de Samsung et au contrôleur gravé en 5nm avec son bouclier thermique recouvert de nickel. Cette évolution lui permet de minimiser la surchauffe et optimise l’efficacité énergétique.

Une capacité de stockage améliorée

Pour gérer des fichiers volumineux, se plonger dans des vidéos HD, ou pour les adeptes de jeux de nouvelle génération, le 990 EVO Plus offre une capacité de stockage qui atteint les 4 To. De plus, il propose des vitesses de transfert augmentées. Enfin, la technologie TurboWrite 2.0 de Samsung réduit les temps de latence.

Assistance de Samsung Magician

Pour toujours plus de simplicité et de sécurité, Samsung Magician, une suite d’outils logiciels, offre une aide précieuse pour optimiser les fonctionnalités des SSD Samsung, notamment le 990 EVO Plus. Il facilite notamment la migration de données et la mise à jour du SSD. De plus, il surveille l’état de ce dernier. De plus, il propose une optimisation personnalisée des performances.

Disponibilité

Le nouvel SSD 990 EVO Plus, compatible PCIe 4.0, sera disponible en France d’ici la fin du mois d’octobre. Il sera proposé en versions 1 To, 2 To et 4 To pour répondre à tous les besoins en matière de stockage.

Il ne vous reste plus qu’à découvrir par vous-même cette révolution technologique signée Samsung ! N’hésitez pas à partager vos impressions et à réagir sur nos réseaux sociaux.