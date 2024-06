Une gamme de MacBook Pro équipée de la puce M4 pourrait arriver fin 2024

Mark Gurman, un journaliste de Bloomberg, avance qu’une gamme de Mac aux puces M4 devrait apparaître vers la fin 2024. Le MacBook Pro et le Mac mini seront les premiers à bénéficier de la puce M4. Bien que les puces M4 aient déjà fait leurs débuts plus tôt cette année, elles ne sont pour l’instant que dans le nouvel iPad Pro. Mais ce que les utilisateurs attendent impatiemment, c’est que ce processeur alimente les MacBook. Et d’après les rumeurs, ce sera bientôt le cas.

Une gamme de MacBook Pro alimentée avec la puce M4 : un lancement pour la fin d’année ?

Depuis le lancement des puces M3 lors de l’événement « Scary Fast » d’Apple en 2023, les fans attendent impatiemment l’arrivée de son successeur, le M4. Les nouvelles rumeurs suggèrent que la gamme MacBook Pro en sera équipée. Une rumeur qui semble se confirmer avec les affirmations de l’analyste Ross Young. Ce dernier a déclaré sur X que les livraisons de panneaux pour les nouveaux modèles de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces devraient avoir lieu au début du troisième trimestre. Ce qui suggère un lancement de fin d’année.

Mais pourquoi cette excitation pour le M4 ? D’après ce que nous savons, la puce M4 est construite sur un nœud avancé de 3 nanomètres. Elle offre des performances multi-cœurs jusqu’à 25% supérieures à celles de la M3.

Avec la gamme actuelle de modèles de MacBook Pro M3, M2 Pro et M3 Max déjà en place, la mise à niveau de la puce M4 intrigue les utilisateurs.

Les nouveaux modèles de MacBook OLED pour 2026 ?

Les rumeurs avancent donc que les prochaines machines à embarquer la puce seraient les MacBook Pro 14 et 15 pouces aux côtés du Mac mini. Néanmoins, aucun changement de fonctionnalité majeur n’est attendu pour les nouveaux modèles de MacBook OLED. Ceux-ci devraient arriver en 2026.

Les rumeurs suggèrent également qu’Apple pourrait mettre à jour le MacBook Air avec la puce M4 en début 2025. Une transition suivie par la mise à jour de Mac Studio fin 2025.