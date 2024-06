Marvel vs Capcom Fighting Collection : Arcade Classics annoncé au Nintendo Direct, et embarque 7 jeux cultes !

Faire du neuf avec du vieux, tel est le credo de Capcom ! La firme derrière le très apprécié Street Fighter 6 revient en force en ressortant ses classiques intemporels sur la scène des jeux de baston. Durant le Nintendo Direct, Capcom annonce le retour de Marvel vs Capcom, avec Marvel vs Capcom Fighting Collection : Arcade Classics. Il s’agit d’un remaster n’embarquant pas un, mais 7 jeux de la licence MvC. C’est donc officiel : le légendaire crossover est de retour, et en beauté s’il vous plaît !

Les jeux dans Marvel vs Capcom Fighting Collection : Arcade Classics

Les jeux Marvel vs Capcom ont acquis un franc succès dans les années 90, notamment avec X-Men vs Street Fighter (1996) et Marvel vs Capcom 2 (2000). Et depuis toujours, les fans de la licence espéraient un remake de ces jeux cultes arriver sur les consoles actuelles. Capcom a alors exaucé leur vœu, et pas qu’un peu : sept classiques de Marvel vs Capcom seront prochainement disponibles dans un pack, baptisé Marvel vs Capcom Fighting Collection : Arcade Classics.

La collection regroupe le remaster des jeux de combat suivants :

X-Men : Children of the Atom (1994)

Marvel Super Heroes (1995)

X-Men vs. Street Fighter (1996)

Marvel Super Heroes vs. Street Fighter (1997)

Marvel vs. Capcom: Clash of Super Heroes (1998)

Marvel vs. Capcom 2 (2000)

Capcom complète également sa collection avec le remaster de The Punisher (1993). Il s’agit d’un beat’em up dans lequel vous incarnerez l’agent Frank Castle. Vous évoluerez dans l’aventure en compagnie de Nick Fury, afin de faire tomber le terrifiant Caïd. Certes, ce n’est pas un jeu de combat, mais en tant que première collaboration entre Marvel et Capcom, il mérite d’avoir sa place dans la collection.

Même gameplay, nouveaux modes

Pour redonner un coup de neuf à ses vieux classiques, Capcom a implémenté de nouveaux modes de jeu dans Marvel vs Capcom Fighting Collection : Arcade Classics. Parmi ces derniers, on peut citer l’ajout du mode entraînement assisté avec les frames data ou encore le mode multijoueur en ligne. Et en parlant de jeu en ligne, Capcom promet des combats stables et sans lags avec le Rollback Netcode.

Pour le moment, aucune date de sortie n’a été annoncée. Mais une chose est sûre : Marvel vs. Capcom Fighting Collection : Arcade Classics sortira bel et bien en 2024 sur Nintendo Switch, PS4 et PC.

En attendant, appréciez le trailer :