iOS 18.2 : Des nouvelles fonctionnalités pour votre iPhone en décembre

Apple prépare une mise à jour majeure avec iOS 18.2, qui apportera plusieurs nouveautés très attendues. Cette version pourrait combler les lacunes des premières versions d’iOS 18, qui n’ont pas intégré certaines fonctionnalités promises. Décembre pourrait être la date clé pour ces ajouts, marquant la fin des déploiements avant 2024. Voici ce que vous pourriez découvrir avec cette mise à jour.

Siri intégré à ChatGPT et expansion d’Apple Intelligence

Apple a annoncé que Siri bénéficiera de la puissance de ChatGPT d’ici la fin de l’année. L’intégration de cette IA avancée pourrait transformer l’interaction avec votre iPhone, en rendant Siri encore plus performant pour des requêtes complexes et personnalisées. De plus, Apple Intelligence, initialement réservé aux États-Unis, sera bientôt disponible dans d’autres pays anglophones comme le Royaume-Uni, le Canada et l’Australie.

iOS 18.2 : Génération d’images et Genmoji sur iPhone 15 Pro

Les utilisateurs de l’iPhone 15 Pro auront accès à de nouvelles fonctionnalités de génération d’images grâce à iOS 18.2. Annoncées lors de la WWDC 2023, ces fonctionnalités vous permettront de créer des images personnalisées, y compris des émojis, en quelques clics. Un ajout ludique qui pourrait plaire aux amateurs de créativité visuelle.

Santé auditive améliorée pour les AirPods Pro 2

Une autre nouveauté attendue concerne les AirPods Pro 2. Avec iOS 18.2, un mode de protection auditive sera intégré, permettant une suppression passive du bruit dans les environnements bruyants. En plus de cela, Apple introduira une aide auditive de « qualité clinique », adaptée à vos besoins spécifiques, actuellement en cours de certification par la FDA.

Application Mail repensée et écran de choix de navigateur en Europe

La mise à jour 18.2 apportera également une version repensée de l’application Mail, avec une meilleure organisation et un design modernisé. En Europe, les utilisateurs devront désormais choisir leur navigateur par défaut plus fréquemment. Apple imposera cet écran de sélection, même après avoir configuré votre appareil ou restauré une sauvegarde, en conformité avec les nouvelles réglementations de l’UE.

Prise en charge des aspirateurs robots dans l’application Home

Enfin, iOS 18.2 apportera une compatibilité étendue pour les aspirateurs robots via l’application Home. Vous pourrez contrôler des fonctionnalités telles que l’aspiration, le mode de nettoyage et vérifier l’état de charge, directement depuis votre iPhone. Siri sera également capable de vous assister dans ces tâches domestiques.