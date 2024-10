Le prochain iPhone SE pourrait dire adieu au bouton d’accueil et accueillir Face ID et Apple Intelligence

Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple prépare un nouvel iPhone SE. Ce dernier adoptera un design similaire aux derniers iPhone, avec la disparition du bouton d’accueil et l’ajout de Face ID. Ce changement radical permettrait au modèle SE, souvent considéré comme l’entrée de gamme d’Apple, de se rapprocher des fonctionnalités des versions plus coûteuses. En plus de ce nouveau design, l’iPhone SE 4 devrait inclure Apple Intelligence. Cette technologie est capable de traiter des fonctions d’intelligence artificielle (IA) avancées.

Une technologie Apple Intelligence qui nécessite plus de puissance

L’intégration d’Apple Intelligence dans ce nouveau modèle est un indicateur fort de la montée en gamme des performances. Les fonctionnalités d’IA locales, comme la reconnaissance faciale améliorée ou les suggestions personnalisées, demandent beaucoup de mémoire RAM et une puce plus puissante. Cela laisse penser que le SE 4 pourrait recevoir une mise à jour significative par rapport aux anciens modèles. La présence d’un écran OLED à la place du traditionnel LCD accentue encore davantage cette évolution.

Le prochain iPhone SE aura un look inspiré de l’iPhone 14 et un écran OLED

Les rumeurs suggèrent que l’iPhone SE 4 ressemblera beaucoup à l’iPhone 14, notamment avec l’abandon des bordures épaisses en haut et en bas de l’écran. Ce changement esthétique s’accompagne de l’adoption d’un écran OLED, plus lumineux et plus efficace en termes de consommation d’énergie. Cette caractéristique n’a jamais été présente sur les anciens modèles SE. Cela confirme la volonté d’Apple de faire monter en gamme ce modèle tout en maintenant un prix plus abordable.

Apple planifie d’autres nouveautés en 2024

Outre l’iPhone SE 4, Apple a également des projets pour ses iPad et Mac. Selon Mark Gurman, l’entreprise pourrait lancer de nouveaux iPad Air de 11 et 13 pouces, avec des améliorations internes et de nouveaux Magic Keyboards. Enfin, Apple s’apprête à dévoiler une gamme d’ordinateurs équipés de la puce M4. Y compris un Mac Mini plus compact, des MacBook Pro et un nouvel iMac. Une mise à jour de l’iPad Mini n’est pas non plus excluse.