Avatar : un nouveau jeu RPG dévoilé dans l’univers d’Avatar : The Last Airbender

Le nouvel opus dans l’univers d’Avatar : The Last Airbender fait son entrée dans le monde vidéoludique avec de grandes ambitions. Paramount Game Studios et Saber Interactive unissent leurs forces pour créer ce qui s’annonce comme « le plus grand jeu vidéo de la franchise ». Oubliez Aang et Korra. Cette fois-ci, les joueurs incarneront un nouvel Avatar. L’aventure va également se situer dans un univers situé des milliers d’années avant les événements des séries originales.

Ce titre promet une expérience inédite où l’on pourra maîtriser les quatre éléments et relever les défis liés au rôle de gardien de l’équilibre. Bien qu’aucune date de sortie ne soit encore fixée, il suscite déjà une immense attente.

Un RPG épique dans l’univers d’Avatar

Ce nouveau jeu RPG Avatar marque un tournant décisif dans l’histoire des adaptations vidéoludiques de la franchise. L’intrigue nous transporte des milliers d’années avant la série originale. Vous aurez l’opportunité d’incarner un Avatar que l’on a jamais vu auparavant. Cela signifie que vous ne retrouverez pas de personnages emblématiques comme Aang ou Korra. Il s’agira alors d’un Avatar inédit qui devra naviguer à travers un monde riche en défis et en conflits.

Saber Interactive, le studio derrière des succès comme Warhammer 40 000 : Space Marine 2 et World War Z, prend les rênes du développement. Il travaille en étroite collaboration avec Paramount Game Studios et Avatar Studios. Sous la direction des créateurs de la série, Michael Dante DiMartino et Bryan Konietzko, le jeu reste fidèle à l’univers Avatar tel que l’on aime. Néanmoins, ils entendent apporter une nouvelle dynamique.

Jusqu’à présent, peu d’informations ont été révélées en ce qui concerne le scénario et le gameplay du jeu. Toutefois, l’ambition affichée par les développeurs laisse présager un jeu qui pourrait captiver aussi bien les fans de longue date que les nouveaux venus. Josh Austin, responsable du développement chez Saber Interactive, exprime l’enthousiasme de l’équipe. « C’est un honneur de collaborer avec Avatar Studios et Paramount Games pour étendre l’univers d’Avatar Legends dans les jeux vidéo. » Affirme-t-il.

Le système de combat promet d’être dynamique et immersif. Vous maîtriserez les quatre éléments aux côtés de compagnons, rappelant l’esprit d’équipe si cher à la série originale. Chaque décision que vous prendrez aura un impact sur le monde qui vous entoure.

Le jeu en est encore à ses débuts, mais avec une équipe expérimentée et le soutien des créateurs originaux, ce nouveau titre s’annonce prometteur. Prévu sur consoles et PC, il n’a pas encore de date de sortie, mais l’excitation est déjà bien présente.

Pour les plus nostalgiques, découvrez l’intro iconique de la série originale :