Microsoft : Copilot se dote de capacités vocales et visuelles

Microsoft apporte une mise à jour majeure de son assistant intelligent Copilot avec des fonctionnalités vocales et visuelles avancées. Vous pouvez désormais parler naturellement à Copilot, comme vous le feriez avec un ami, tout en permettant à l’IA de voir ce que vous consultez. Inspiré par le mode vocal d’OpenAI, Copilot Voice vous permet d’interagir facilement à travers la voix. Tandis que Copilot Vision analyse le contenu à l’écran pour vous fournir des réponses contextuelles.

Copilot : une interface plus chaleureuse et personnalisée grâce aux ajouts d’Inflection AI

Avec cette refonte, Copilot se modernise en se rapprochant du design de l’assistant IA Pi d’Inflection AI. L’interface est plus conviviale, personnalisée en fonction de votre historique de conversations et vous propose des conseils pertinents et des recherches adaptées. Cette refonte s’explique en partie par l’arrivée de Mustafa Suleyman, ancien cofondateur de Google DeepMind. Il est actuellement PDG de Microsoft AI et dirige cette transformation. Son objectif : faire de Copilot un compagnon IA qui s’adapte à vos besoins quotidiens, tout en offrant une expérience agréable.

Une évolution vers une IA polyvalente qui comprend ce que vous voyez et entendez

Copilot ne se limite plus aux simples réponses textuelles. Avec Copilot Vision, l’IA peut maintenant voir ce que vous voyez. Elle vous offrira ainsi des recommandations personnalisées et des explications sur des contenus visuels. Par exemple, si vous regardez une recette manuscrite, l’IA peut vous suggérer des astuces ou encore évaluer le temps nécessaire pour la réaliser. Vous pouvez aussi utiliser cette fonction pour obtenir des conseils d’achat basés sur les pages de produits que vous consultez.

Copilot Daily : un résumé audio des actualités et de la météo

Une autre nouveauté est Copilot Daily, une fonctionnalité qui vous propose un récapitulatif audio des dernières nouvelles et de la météo, similaire à ce qu’un présentateur TV vous dirait. L’IA s’appuie sur des sources d’informations comme Reuters et le Financial Times pour vous fournir un bulletin matinal concis. Vous pouvez l’écouter sur votre téléphone ou dans l’application Windows dédiée.

Des fonctionnalités en test, mais une vision claire pour l’avenir de Copilot

Certaines fonctionnalités, comme Think Deeper, sont encore en phase de test. Ce mode permet à Copilot de prendre le temps de répondre à des questions plus complexes, ce qui peut s’avérer très utile pour comparer des options de vie ou prendre des décisions importantes. Microsoft espère améliorer l’assistant au fur et à mesure des retours utilisateurs, en restant attentif à la sécurité et à la confidentialité des données.

Cette nouvelle version de l’assistant de Microsoft est déjà disponible sur iOS, Android et le Web. Les fonctionnalités comme Copilot Voice et Copilot Daily sont d’abord limitées à certains pays anglophones mais il y aura ensuite une expansion globale.