Star Wars Outlaws : la mise à jour corrective 1.2 arrive !

La seconde mise à jour majeure pour Star Wars Outlaws est enfin là. Le patch 1.2, déployé par Ubisoft et Massive Entertainment, vise à corriger plusieurs problèmes de performance et de gameplay signalés par les joueurs. Ce patch tant attendu est particulièrement crucial pour ceux qui ont critiqué le jeu dès son lancement. Cela concerne notamment les bugs dans le mode furtif et de soucis de performance sur PC. L’équipe de développement a ainsi pris en compte les retours des joueurs. Ubisoft s’efforce alors d’améliorer l’expérience générale tout en résolvant certains problèmes qui affectaient le plaisir de jeu.

En plus d’optimiser les performances sur toutes les plateformes, la mise à jour 1.2 apporte de nombreuses corrections pour garantir une meilleure jouabilité, que ce soit pour les joueurs sur consoles ou sur PC.

Voir aussi : Assassin’s Creed Shadows : Ubisoft en train de travailler sur un mode co-op ?

Star Wars Outlaws corrige le bug du mode furtif

Depuis sa sortie, Star Wars Outlaws a souffert de plusieurs problèmes dans son mode furtif. Cela a considérablement affecté l’expérience des joueurs adeptes de discrétion. Le patch 1.2 s’attaque enfin à ce problème en ajustant la détection de l’IA, qui posait de nombreux soucis. Désormais, les PNJ sont mieux positionnés, leurs parcours de patrouille ont été revus, et les opportunités environnementales sont plus claires pour rendre l’infiltration plus fluide et moins frustrante.

L’une des plaintes récurrentes des joueurs concernait le mode furtif « instant fail », où une simple erreur pouvait ruiner une mission entière. Ubisoft a donc ajusté ces missions en rendant l’échec moins punitif. Les joueurs peuvent maintenant profiter d’une meilleure flexibilité dans leurs approches furtives, avec une réduction du taux de détection lorsqu’ils utilisent des cachettes.

Outre l’amélioration du mode furtif, cette mise à jour propose également une meilleure maniabilité à bord du speeder de Kay Vess. L’une des critiques portait sur la caméra du véhicule, désormais optimisée. L’équipe a aussi revu la réactivité du speeder pour offrir un contrôle plus intuitif. De plus, la mise à jour améliore la collision du speeder avec l’environnement. Cela réduit ainsi les risques d’être projeté hors du véhicule en traversant de petits obstacles.

Enfin, d’autres corrections mineures incluent :

Une amélioration des animations de Kay,

Une synchronisation labiale plus précise lors des dialogues,

Et des corrections de bugs variés, notamment lors des voyages interstellaires ou des quêtes spécifiques. Ubisoft a également déployé des correctifs de stabilité pour éviter les chutes de FPS sur les GPU Intel ARC et une meilleure gestion de la VRAM pour les configurations PC utilisant le Ray Tracing.

En conclusion, la mise à jour 1.2 est un pas dans la bonne direction pour Star Wars Outlaws, avec un patch plus large prévu en novembre. Le studio prévoit aussi la sortie du DLC Wild Card. Le support post-lancement d’Ubisoft continue, et cette mise à jour montre leur engagement à écouter la communauté. Vous pouvez lire tous les détails du nouveau patch sur le site officiel d’Ubisoft.

Si vous n’avez pas encore testé le jeu, vous pouvez redécouvrir la bande-annonce ici :