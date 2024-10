Tesla retire son modèle le moins cher du marché

Tesla a discrètement retiré son « Model 3 Standard Range Rear-Wheel Drive » de son configurateur en ligne. Ce modèle, autrefois proposé à 39 000 $, était l’option la plus abordable de la gamme Tesla. Désormais, le « Model 3 Long-Range Rear-Wheel Drive », vendu à 42 500 $, devient la nouvelle entrée de gamme pour les acheteurs. Ce retrait marque un tournant pour Tesla. Le constructeur semble se concentrer sur des versions plus haut de gamme de ses véhicules électriques.

Tesla abandonne son modèle à 39 000 $ pour favoriser les modèles premium

Le Model 3 Standard Range Rear-Wheel Drive, connu pour son prix attractif, n’est plus disponible. Ce choix reflète peut-être une stratégie visant à encourager les clients à opter pour des modèles plus performants. Le Model 3 Long-Range Rear-Wheel Drive, bien que plus cher, offre une meilleure autonomie et des performances améliorées.

Cette décision arrive après que Tesla a présenté une version rafraîchie de sa gamme Model 3 aux États-Unis en début d’année. La suppression du modèle le plus abordable pourrait également être liée aux récents défis de production et aux ajustements que l’entreprise effectue pour maintenir sa rentabilité face à des coûts croissants.

Un trimestre en demi-teinte pour Tesla malgré une hausse des ventes

Tesla a annoncé avoir livré 462 890 véhicules au cours du troisième trimestre, de juillet à septembre 2023. Bien que ces chiffres montrent une hausse de 6,4 % par rapport à l’année précédente, ils restent en deçà des prévisions des analystes, qui anticipaient plus de 469 000 livraisons. Cette performance inférieure aux attentes pourrait compliquer les objectifs d’Elon Musk, qui vise 1,8 million de livraisons pour l’ensemble de l’année 2023.

Pour stimuler ses ventes, Tesla a mis en place des réductions de prix et des incitations tout au long du trimestre. Ces stratégies ont porté leurs fruits en termes de volume de ventes, mais elles soulèvent des questions sur les marges bénéficiaires de l’entreprise.

Une année marquée par des rappels de véhicules en série

En plus des défis liés aux ventes, Tesla a également dû faire face à plusieurs rappels cette année. Si la plupart des problèmes ont été résolus grâce à des mises à jour logicielles à distance, l’ampleur et la fréquence des rappels restent préoccupantes. Depuis janvier, Tesla a rappelé des millions de véhicules pour des problèmes divers, ce qui pourrait affecter la confiance des consommateurs.