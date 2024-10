Civilization VII : la configuration requise sur PC dévoilé, et c’est prometteur !

Les fans de jeux de stratégie 4X peuvent se réjouir, car le très attendu Civilization VII arrive bientôt, avec une sortie prévue pour février 2025. 2K Games et Firaxis Games ont enfin révélé les spécifications minimales requises pour jouer sur PC. Alors que Civilization VII introduit des nouveautés importantes dans son gameplay, le jeu reste accessible à une large gamme de configurations matérielles. Que vous ayez une machine modeste ou un PC haut de gamme, vous pourrez plonger dans cette aventure stratégique sans difficulté.

Civilization VII restera accessible

La série Civilization a toujours été un pilier du genre stratégie, et son succès s’est confirmé avec Civilization VI, sorti en 2016. Après huit longues années d’attente, Civilization VII promet de faire évoluer la franchise tout en restant fidèle à ses racines. Avec ce nouvel opus, Firaxis introduit des mécanismes inspirés de titres comme Humankind, notamment la possibilité de mélanger les civilisations et les dirigeants historiques pour créer des combinaisons inédites.

Du côté technique, Civilization VII se distingue par des configurations matérielles plutôt raisonnables. Pour jouer au jeu avec des paramètres bas en 1080p et 30 fps, il suffit d’un processeur Intel Core i3-10100 ou AMD Ryzen 3 1200, d’une carte graphique GTX 1050 ou équivalente, et de 8 Go de RAM. Le stockage requis est de 20 Go, ce qui reste très abordable pour un jeu de cette ampleur.

Pour les joueurs souhaitant profiter du jeu à son plein potentiel, la configuration recommandée prévoit une résolution de 1080 p en 60 fps avec une carte graphique NVIDIA RTX 2060 ou AMD RX 6600, un processeur Intel Core i5-10400 ou Ryzen 5 3600X, ainsi que 16 Go de RAM.

Enfin, pour les amateurs de 4K, les paramètres ultra requièrent une NVIDIA RTX 4070 ou AMD Radeon RX 7800 XT, accompagnée de 32 Go de RAM et d’un processeur Intel Core i7-14700F.

Configuration minimale, recommandée et ultra pour Civilization VII :

Source : @CivGame (X)/ Sid Meier’s Civilization VII

La sortie mondiale de Civilization VII est prévue pour le 11 février 2025, et les précommandes sont déjà disponibles sur Steam. L’édition spéciale comme la Founders Edition qui permet un accès anticipé à partir du 6 février 2025. Préparez-vous à réécrire l’histoire avec ce nouvel opus qui promet des centaines d’heures de jeu !

En attendant, découvrez la bande-annonce du gameplay du jeu :