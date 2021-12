3 jeux de stratégie incontournable pour Noël : Age of the Empires 4, Crusader King III, Humankind

Qu’il s’agisse de faire travailler ses méninges, résoudre des problèmes tactiques complexes, conquérir le monde ou simplement assouvir vos délires mégalomaniaques. Rien ne vaut un bon jeu de stratégie et voici les incontournables de cette fin d’année.

Age of the Empires 4

Le défi ?

Après plus de 10 ans d’attente, il est enfin temps de reprendre la tête de différents empires et de dominer le monde. Avec une phase solo pour se faire la main où vous dirigez un Empire face à une épreuve mortelle spécifique de son histoire. S’ouvriront à vous les joies du multijoueur.

Pourquoi succomber ?

La nostalgie pour commencer, car cette série est une des plus emblématiques de l’histoire du jeu vidéo de stratégie. Viens ensuite la scénarisation, chacun des empires profite d’une très belle mise en scène, avec un mixe de vidéo et d’incrustation 3D avant chaque mission.

Si les mécaniques de jeux n’ont pas beaucoup évolué, elles sont plus modernes et facilitent la mise en œuvre de stratégie complexe. Techniquement, le jeu est vraiment très beau. Néanmoins, les unités, comme les bâtiments, certains décors auraient mérité d’être bien plus complexes et plus travaillés. Enfin, en ligne vous pourrez vous mesurer à des millions de joueurs et ne vous découragez pas après vos premières défaites.

Avis

Le charme agit toujours et c’est un véritable plaisir de se plonger dans ce titre. Il vous tiendra en haleine des semaines avant d’en finir avec toutes ses possibilités.

PC sur steam

Crusader King III

Le défi ?

Vous incarnez le chef d’une famille noble européenne et avez quatre siècles pour en faire une dynastie légendaire.

Pourquoi succomber ?

Ici nous avons un jeu de stratégie au long court. Ainsi, vous ne devez pas seulement gérer vos terres, les faire prospérer. Faire la guerre est une évidence, mais tous les aspects classiques d’un jeu de stratégie sont ici conditionnés par votre dynastie. En effet, vous devrez vous marier, avoir des descendants, les éduquer afin qu’ils reprennent le flambeau à votre mort.

À ce moment, c’est votre héritier ou héritière qui devra continuer votre œuvre. Les mariages sont la possibilité des créer des alliances fructueuses et vous assurer la fidélité de votre famille, épouse, enfants, oncles, neveux et de tous vos vassaux. Ces derniers ne sont pas à négliger, car si vous êtes trop tyrannique, ils se feront un plaisir de se rebeller ou de soutenir un autre prétendant à votre trône. Cela apporte une complexité rare et difficile à appréhender au départ, mais ensuite vous ouvre des opportunités stratégiques qu’aucun autre titre vidéoludique ne propose.

Avis

La famille, les alliances, l’humeur de votre avatar sont essentielles et transforment un classique jeu de stratégie à la Europe Universalis, en un titre profondément humain dans la façon de jouer. Attention aux nuits blanches, vous ne verrez jamais le temps passer.

PC, PS5, Xbox Series

Humankind

Le défi

Prenez la tête d’une tribu nomade et faites en un empire qui dominera la planète par la guerre, la culture, la religion ou la diplomatie.

Pourquoi succomber ?

À première vue, il ressemble beaucoup à son concurrent avec son système de jeu en tour par tour. Vous déplacez vos unités, gérez les aménagements de votre territoire, de vos villes. En parallèle, vous devez prendre en main le destin scientifique de votre peuple, les relations diplomatiques, le commerce, avec une plus grande fluidité. La principale différence est d’ordre philosophique et change beaucoup d’aspect au titre comparé à son concurrent. Ainsi, votre civilisation n’est pas fixe.

À chaque changement d’ère, vous pouvez en changer. Ce qui change les unités spéciales, technologies ou bâtiments et permet d’orienter votre évolution vers l’agriculture, al technologie, le commerce en fonction de vos orientations stratégiques. Techniquement le jeu est assez beau, les décors naturels sont très bien rendus, les unités de mêmes. De plus, les phases de batailles sont plus intéressantes que dans Civ VI avec un aspect plus tactique.

Avis

Le seul conçurent sérieux à Civilisation IV, plus varié dans de nombreux aspects, mais avec une profondeur de jeu un peu moindre. Toutefois, ne pas y jouer c’est un peu rater sa vie si vous êtes un accro aux jeux de stratégie.

PC