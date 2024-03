Top 10 des jeux vidéo les plus attendus en 2024

D’année en année, les développeurs cherchent à se surpasser en nous proposant des jeux vidéo plus sensationnels les uns que les autres. 2024 ne fait pas exception à cette règle. Amateurs de jeux vidéo, voici ce qui vous attend tout au long de cette année ! Préparez-vous à revisiter les univers de plusieurs licences populaires, mais aussi à découvrir des pépites. Place à la découverte !

1. Star Wars Outlaws

Star Wars Outlaws est un RPG d’action-aventure développé par Massive Entertainment, édité par Ubisoft et sous licence par Lucasfilm Games. Le jeu se déroule dans l’univers de Star Wars, durant la période entre L’Empire contre-attaque et Le Retour du Jedi.

Ubisoft a confirmé que ce jeu vidéo sortira dans le courant de cette année 2024. À sa sortie, il sera disponible sur les plateformes PlayStation 5, Xbox Series et Microsoft Windows.

2. Final Fantasy VII : Rebirth (29 février 2024)

Déjà sorti le 29 février 2024 sur PlayStation 5, Final Fantasy VII : Rebirth est une version réimaginée du jeu culte original Final Fantasy VII (1997). Il fait également suite au jeu Final Fantasy VII Remake, sorti en 2020. Ce jeu vidéo a été développé par Square Enix Creative Business Unit et édité par Square Enix.

3. Hades II

Attendu en accès anticipé en 2023, Hades II a dû être reporté. Selon Supergiant Games, le développeur du jeu, Hades II sera lancé en early access dans le courant du second trimestre 2024 sur PC.

Sur le site d’Epic Games dédié à Hades II, on peut lire que :

Hades II est construit sur les meilleurs aspects du dungeon crawler rogue-like divin original, avec une nouvelle touche de sorcellerie et une aventure bourrée d’action et rejouable à l’infini qui vous promet une expérience captivante et inédite à chaque partie.

Le joueur est ainsi invité à partir au combat au-delà du monde souterrain pour s’attaquer au Titan du Temps.

4. Dragon’s Dogma 2 (22 mars 2024)

Dragon’s Dogma 2 est un jeu vidéo qui sortira le 22 mars 2024 sur PlayStation 5, Microsoft Windows et Xbox Series. Il s’agit d’un jeu vidéo de rôle et d’action développé et publié par Capcom qui fait suite à Dragon’s Dogma, sorti en 2012.

Sur la page Steam dédiée à Dragon’s Dogma 2, on peut lire que :

Dragon’s Dogma 2 est un RPG action en solo à l’histoire riche, qui invite les joueurs à définir leur expérience, de l’apparence de leur Insurgé, à leur classe, leur groupe, la façon dont ils approchent les différentes situations, et plus encore, cela dans un monde de fantasy captivant.

5. Black Myth : Wukong (20 août 2024)

Black Myth: Wukong est un jeu de rôle et d’action inspiré de la mythologie chinoise, développé par le studio chinois Game Science. C’ est une adaptation libre du roman « La pérégrination vers l’Ouest ». Le joueur y incarne le héro Wukong ou « le Prédestiné » et prendra part à une épopée merveilleuse au cours de laquelle il devra affronter diverses créatures issues de la mythologie chinoise pour découvrir la sombre vérité d’une légende glorieuse.

La sortie de ce jeu sera pour le 20 août 2024 et il sera disponible sur PlayStation 5, Xbox Series et Microsoft Windows.

6. Rise of the Rōnin (22 mars 2024)

Rise of the Rōnin est un jeu vidéo action-RPG développé par Team Ninja et publié par Sony Interactive Entertainment. Il devrait sortir le 22 mars 2024 sur PlayStation 5.

Le joueur se retrouvera alors dans un monde ouvert axé sur les combats. Il incarnera un Ronin, ou un samouraï sans maître qui devra survivre dans un Japon en pleine transformation à la fin de la période d’Edo. Cette période est particulièrement sombre, avec des dirigeants oppressifs, des maladies mortelles et une guerre civile qui se prépare.

7. Elden Ring : Shadow of the Erdtree (20 juin 2024)

Elden Ring : Shadow of the Erdtree est une extension à grande échelle du jeu de base Elden Ring. Cette extension propose une toute nouvelle histoire se déroulant dans la Terre des ombres, une région regorgeant de donjons périlleux, mais aussi de nouveaux ennemis, armes et équipements.

Le joueur va alors découvrir des territoires inconnus et affronter des adversaires redoutables. Il va également plonger dans une expérience immersive et rencontrer des personnages complexes aux histoires riches d’intrigues et de drames.

Elden Ring : Shadow of the Erdtree sortira le 20 juin 2024 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Microsoft Windows, Xbox Series et Xbox One.

8. Silent Hill 2

Si vous aimez les jeux vidéo de type « survival horror », vous attendez peut-être avec impatience la sortie du remake de Silent Hill 2, sorti initialement en 2001. Le jeu développé par Bloober Team sortira sur PlayStation 5 et sur PC dans le courant de cette année 2024.

A noter que Silent 2 n’est pas la suite de Silent Hill mais un remake. Si vous avez déjà joué au jeu originel, vous retrouverez des personnages emblématiques comme James Sunderland, le protagoniste du jeu.

9. S.T.A.L.K.E.R. 2 : Heart of Chornobyl (5 septembre 2024)

Toujours dans le style survival horror, nous avons aussi S.T.A.L.K.E.R. 2 : Heart of Chornobyl qui sortira le 5 septembre 2024 sur Microsoft Windows et Xbox Series.

Le joueur incarnera un Stalker solitaire et explorez un monde entièrement ouvert et photoréaliste, dans une zone radioactive de 64 km² aux environnements variés à l’intense atmosphère post-apocalyptique. Il tracera alors sa route à travers la Zone pour rencontrer son destin et définir celui de l’humanité, en prenant de nombreuses décisions dans un récit épique aux nombreux embranchements.

Sur la page Steam du jeu, on peut lire :

Partez explorer la vaste Zone d’exclusion de Tchornobyl et ses ennemis redoutables, ses anomalies mortelles et ses puissants artefacts. Découvrez votre propre histoire épique en vous frayant un chemin jusqu’au cœur de Tchornobyl.

10. Hellblade II : Senua’s Saga (21 mai 2024)

Hellblade II : Senua’s Saga est un jeu développé par Ninja Theory et édité par Xbox Game Studios. Le titre suit les événements de Hellblade : Senua’s Sacrifice où l’héroïne, Senua, va jusqu’en enfer viking pour retrouver l’âme de son mari.

Le jeu sortira le 21 mai 2024 sur Windows et Xbox Series.