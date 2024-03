Révolution technologique avec la nouvelle HONOR Pad 9 : Plongez dans l’expérience du futur !

Lors de sa conférence au MWC à Barcelone, la marque technologique internationale HONOR a lancé une nouvelle addition à sa gamme de tablettes : la HONOR Pad 9. Cette tablette combine un grand écran, un son immersif et une puissance exceptionnelle dans un design élégant.

Ecran immersif et technologie de pointe pour la protection des yeux

Avec son écran de 12,1 pouces affichant 1,07 milliard de couleurs, cette merveille technologique offre une expérience immersive unique. Avec un taux de rafraîchissement ajustable jusqu’à 120 Hz, les utilisateurs profiteront d’images d’une fluidité exemplaire, optimisant ainsi l’utilisation de diverses applications.

En plus de tout cela, HONOR prouve son engagement envers l’humain en intégrant dans la Pad 9 des technologies visant à protéger les yeux. Il est question ici de la technologie Dynamic Dimming, limitant la fatigue oculaire, et de la technologie Circadian Night Display, atténuant la lumière bleue pour une meilleure qualité de sommeil.

Son immersif grâce à huit haut-parleurs

L’autre atout majeur de la HONOR Pad 9 réside en son système audio. Équipé de huit haut-parleurs permettant un son provenant de différentes directions, elle promet une véritable immersion sonore. Les amoureux de la musique bénéficieront de basses profondes et d’un son équilibré grâce à la technologie de personnalisation du son HONOR Histen.

Cette technologie apporte un son vibrant et dynamique à 360°, en plus d’améliorer la clarté de la voix et de réduire les bruits environnants pour des appels et des réunions en parfaite clarté.

Une performance étonnante grâce à un système sophistiqué

Grace au chipset Qualcomm® Snapdragon® 6 Gen 1, la HONOR Pad 9 offre des excellentes performances. Le puissant processeur améliore les performances du GPU de 35%, et l’efficacité du CPU de 40%, assurant une productivité fluide en tout temps.

Quant à la capacité de stockage, cette tablette offre 8 Go de mémoire et 256 Go d’espace de stockage, qui peut s’étendre jusqu’à 16 Go grâce à la mémoire RAM Turbo. En outre, elle est équipée d’une batterie de 8300 mAh, garantissant une grande autonomie pour un usage quotidien.

La technologie intégrée HONOR SuperCharge de 35W assure une recharge rapide pour minimiser les temps d’inactivité.

Design sobre et ergonomie impeccable du HONOR Pad 9

Malgré toutes ces fonctionnalités, la HONOR Pad 9 s’avère être d’une légèreté et d’une minceur surprenante, grâce à son design en alliage d’aluminium. Les bords incurvés et la finition satinée lui confèrent un toucher doux et une allure élégante.

De plus, avec le système d’exploitation Android 13 et l’interface utilisateur MagicOS 7.2, la tablette offre une variété de fonctionnalités intelligentes et sur mesure. Elle est également équipée de HONOR Connect, HONOR Notes, et la collaboration multi-écrans, révolutionnant l’expérience des utilisateurs qui travaillent également de chez eux.

Vous pouvez dès à présent précommander la HONOR Pad 9 sur le site HiHonor à partir de 399,90€. Profitez aussi d’un coupon de 50€ et d’un clavier avec sa coque offerts du 25 février au 10 mars 2024 pour toute commande de la HONOR Pad 9.

Ne manquez pas cette opportunité de vous offrir une expérience utilisateur d’une qualité exceptionnelle. Réagissez, partagez et faites nous savoir ce que vous pensez de cette nouvelle HONOR Pad 9 !