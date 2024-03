Plongez dans l’avenir : Une réalité virtuelle révolutionnée par HTC VIVE !

La réalité virtuelle fait un bond en avant avec HTC VIVE ! Récemment, la marque a contribué au développement du tout premier système de réalité virtuelle fonctionnant en micropesanteur grâce à sa suite logicielle basée sur la localisation. Profondément impliquée dans le monde de l’entreprise, VIVE apporte de la valeur ajoutée et améliore la sécurité au travail.

La réalité virtuelle au service des entreprises

Deux enquêtes menées par VIVE auprès d’entreprises de services financiers et industriels révèlent que 95% des personnes qui utilisent la réalité virtuelle se sentent plus en sécurité au travail. De plus, 74% des entreprises prévoient d’intégrer cette technologie dans la prochaine décennie. Des statistiques qui témoignent de l’importance grandissante de la réalité virtuelle dans le monde professionnel.

Au Mobile World Congress 2024, HTC annonce de nouvelles fonctionnalités dédiées aux entreprises avec la VIVE XR Elite Business Edition. Parmi elles, un nouveau support pour la suite logicielle basée sur la localisation et VIVE Business+ pour une gestion de flotte et un déploiement de contenu sans effort, à n’importe quelle échelle.

VIVE XR Elite Business Edition : Un outil polyvalent

En plus de ses nouvelles fonctionnalités, le VIVE XR Elite Business Edition dispose de nouveaux accessoires pour supporter des cas d’utilisation encore plus polyvalents. Il offre notamment un nouveau joint facial conçu pour les scénarios à forte rotation d’utilisateurs ainsi qu’un nouveau serre-tête pour un changement d’utilisateur encore plus facile et rapide.

En parallèle, VIVE lance également un nouveau dock USB-C 5-en-1 pour le VIVE Ultimate Tracker, afin de permettre une recharge rapide de cinq unités à la fois. Une innovation idéale pour les longues sessions et les entreprises qui utilisent un grand nombre de VIVE Ultimate Trackers.

Le « Starter Pack » VIVERSE

Alors que la collaboration à distance devient de plus en plus importante, VIVE lance un « Starter Pack » spécial VIVERSE pour aider les entreprises à intégrer la réalité virtuelle à leur quotidien. Cet offre permet une économie totale de plus de 12 000$ à 15 000$, selon le pack choisi.

Le mariage de l’IA et de VIVERSE

VIVERSE propose également de nouvelles fonctionnalités, notamment des outils d’IA, comme un assistant personnel qui agit comme un guide touristique personnel ou encore un assistant vocal pour la gestion des tâches de productivité. S’ajoute à cela, la capture de mouvement non-VR pour les avatars et un suivi précis du corps pour un rendu plus réaliste et naturel.

Mais la réalité virtuelle ne se cantonne pas seulement au monde professionnel. HTC VIVE a aussi pour ambition de rendre ce service disponible à tous et d’utiliser cette technologie pour la culture, la santé et même l’exploration spatiale. Les possibilités sont infinies !

Alors, prêt à plonger dans cette réalité virtuelle ? N’hésitez pas à partager vos impressions et vos attentes pour cette technologie en plein essor !