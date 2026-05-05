Tekken 8 : Kunimitsu dévoile enfin son gameplay à l’EVO Japan 2026

Comme tout studio de jeux de combat, Bandai Namco a choisi l’une des plus grandes scènes de la versus fighting community pour dévoiler le premier DLC de la saison 3 de Tekken 8. Lors de l’EVO Japan 2026, l’éditeur japonais a enfin présenté le trailer de gameplay de la kunoichi Kunimitsu. La date de sortie est également officielle : elle arrive à la fin de ce mois.

Voir aussi : Street Fighter 6 : Ingrid dévoile son gameplay et sa date de sortie

À quand la sortie de Kunimitsu dans Tekken 8 ?

Si Kunimitsu avait déjà été confirmée comme future combattante via le Season 3 Pass, l’EVO Japan 2026 marque sa véritable entrée en scène. Personnage culte de la licence, Kunimitsu est une combattante atypique, misant sur la vitesse, la mobilité et les attaques imprévisibles. Le trailer diffusé à l’EVO Japon 2026 confirme qu’elle conserve encore cette identité, tout en profitant de quelques armes supplémentaires. Elle dispose notamment d’une double épée encastrable qu’elle utilise lors de son Rage Art.

Mais pas seulement : la fille de la Kunimitsu des premiers jeux Tekken semble également connaître Reina. Selon son backstory, elle aurait fréquenté la même école avec la fille de Heihachi. Une anecdote stipule qu’elle aurait appris le ninjutsu auprès de son père, qui serait…Victor Chevalier. Qui plus est, ce dernier aurait été également le maître de Raven.

Vous pouvez regarder le trailer de Kunimitsu dévoilé à l’EVO Japon 2026 dans la vidéo ci-dessous :

Kunimitsu ouvre donc le bal de la Season Pass 3 de Tekken 8, aux côtés de Bob et Roger Jr. Elle sera sera disponible en accès anticipé le 28 mai prochain pour les détenteurs du Season Pass. Elle sera ensuite accessible au grand public à partir du 2 juin.

Mais outre l’annonce de Kunimitsu, Bandai Namco a également promis de dévoiler le dernier combattant du Season Pass 3 lors du Combo Breaker 2026. L’événement se tiendra à Schaumburg, à l’Illinois du 22 au 24 mai 2026. Et, selon l’éditeur japonais, il serait un tout nouveau personnage. Une annonce à ne pas manquer !