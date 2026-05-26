La machine de découpe laser HSG booste la productivité des ateliers

La machine de découpe laser évolue. HSG Laser lance la série GT, un équipement à la pointe de la technologie. Cette innovation promet de transformer le secteur de la découpe de tôles grâce à sa vitesse et sa précision. Découvrons ensemble cette nouvelle solution qui change la donne.

Les innovations de la nouvelle machine de découpe laser HSG

La série GT de HSG Laser intègre de nouveaux systèmes intelligents. Elle utilise un système de mouvement parfaitement coordonné, offrant une vitesse de liaison jusqu’à 200 m/min. Grâce à une accélération de 2G, la machine entre presque instantanément dans un mode de découpe stable à grande vitesse. En conséquence, elle limite les vibrations, même lors des changements de direction rapides. Cette avancée technique rappelle la performance d’une voiture de sport et assure une stabilité inégalée lors de la découpe.

Des performances et une précision accrues pour l’industrie

La structure de la machine de découpe laser GT est entièrement recuite et renforcée. Elle garantit une rigidité exceptionnelle même lors d’un usage intensif à haute vitesse. De plus, la source laser à petit noyau concentre l’énergie sur une zone plus petite. De cette façon, la découpe est non seulement plus rapide mais aussi plus précise. HSG affirme que cette machine booste les performances de coupe de 45 % par rapport aux anciens modèles. Cela répond aux besoins des industriels qui veulent allier vitesse, précision et efficacité.

Un retour sur investissement accéléré grâce à la série GT

Investir dans la machine de découpe laser GT permet de réduire les coûts d’exploitation. En effet, la productivité accrue et la consommation énergétique réduite raccourcissent le retour sur investissement de 31 %. Les utilisateurs profitent de cycles de production plus courts et d’une efficacité énergétique supérieure. Par ailleurs, la réduction de la consommation de gaz et d’électricité facilite le respect des engagements ESG. Les industriels contribuent ainsi à un avenir plus respectueux de l’environnement tout en augmentant leur rentabilité.

Pour conclure, la série GT de HSG Laser s’impose comme une référence pour la prochaine génération de machines de découpe. Sa combinaison de vitesse, de précision et d’économies répond parfaitement aux besoins des industriels modernes. Les performances et les innovations associées à cette machine font aujourd’hui d’HSG Laser un leader dans le domaine.

Lisez notre dernier article tech : TUTO – Safari : comment déplacer et organiser la barre de recherche selon vos préférences ?