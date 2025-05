Huawei Digital Power impressionne avec ses solutions énergétiques innovantes

Le secteur des énergies renouvelables évolue rapidement. À l’Intersolar Europe 2025, Huawei Digital Power a présenté des solutions avant-gardistes. L’entreprise mise sur l’innovation pour bâtir de nouveaux systèmes électriques. Elle facilite ainsi la transition énergétique et contribue à la neutralité carbone.

Les solutions PV+ESS de Huawei Digital Power à Intersolar

Huawei Digital Power a mis en avant ses solutions PV+ESS (photovoltaïque et stockage d’énergie). Ces technologies forment un réseau intelligent capable de s’adapter à tous les scénarios : production, transport, distribution et consommation d’énergie. Leur force ? Gérer efficacement le flux d’énergie à tout moment, et dans toutes les conditions. Grâce à des systèmes connectés, le réseau reste fiable et sûr, même lors de fortes sollicitations.

Technologies innovantes pour la transition énergétique mondiale

La neutralité carbone est au cœur des préoccupations mondiales. Pour y parvenir, il faut intégrer davantage de sources d’énergie renouvelable. Huawei propose des solutions qui assurent la stabilité du réseau, peu importe la situation. Son système intelligent gère la tension, la fréquence et la répartition de la puissance. Ces innovations facilitent la création de microréseaux alimentés uniquement par des énergies vertes. Ainsi, la transition énergétique ne concerne plus seulement la production, mais aussi la consommation intelligente dans tous les secteurs.

Un stockage d’énergie intelligent et sécurisé pour tous secteurs

Huawei a également révélé un système de stockage d’énergie de 215 kWh à refroidissement hybride. Il offre une sécurité proactive, une rentabilité accrue et une qualité supérieure. Ce système fonctionne même dans des conditions extrêmes, jusqu’à 50 °C ou à 4 000 mètres d’altitude. Grâce à une architecture sécurisée « cellule à consommation », la sécurité est garantie à tous les niveaux. De plus, l’efficacité énergétique atteint 91,3 %, bien au-dessus des standards du marché. Adapté aux secteurs industriel et commercial, il répond à de nombreux besoins.

L’énergie domestique verte avec la solution Huawei LUNA S1

Pour les foyers, Huawei innove avec la solution LUNA S1. Ce système de stockage d’énergie résidentiel offre jusqu’à 252 kWh de capacité. Il bénéficie d’une garantie longue durée, avec une énergie utilisable 40 % supérieure à la moyenne. La polyvalence de cette solution permet une adaptation aux usages domestiques comme professionnels. Huawei a soumis le LUNA S1 à des tests extrêmes : immersion dans l’eau, résistance au froid, au vent et au sable. La fiabilité est démontrée dans toutes les situations.

En résumé, Huawei Digital Power s’impose comme un acteur majeur dans l’innovation énergétique. Ses solutions intelligentes améliorent la gestion de l’énergie dans tous les scénarios. Que ce soit pour l’industrie, le commerce ou les foyers, Huawei accompagne la transition vers une énergie plus propre. L’avenir de l’électricité verte se construit dès aujourd’hui, grâce à des technologies fiables et évolutives.

Lisez notre dernier article tech : Test – Lexar SSD, DDR5, microSD : des performances solides à prix maîtrisé