Test – Lexar SSD, DDR5, microSD : des performances solides à prix maîtrisé

Lexar, marque bien connue pour ses solutions de stockage, propose plusieurs produits phares : le SSD NM790 M.2 2280 PCIe Gen 4×4 NVMe et le kit mémoire ARES RGB DDR5 2x16GB. Ces composants visent les utilisateurs recherchant des performances élevées sans compromettre leur budget. Dans cet article, nous examinons ces produits ainsi que le SSD Lexar PLAY 2280 et la Lexar Silver Plus de 256 Go pour évaluer leur design, leurs caractéristiques techniques, leurs performances, leur utilisation et leur rapport qualité-prix.​

Notre avis en bref

Le SSD Lexar NM790 offre des vitesses de lecture et d’écriture impressionnantes, idéales pour les gamers et les professionnels. Le kit mémoire ARES RGB DDR5, quant à lui, combine esthétique et performance, avec une compatibilité étendue. Ces deux produits représentent un excellent choix pour ceux qui souhaitent améliorer leur configuration sans se ruiner.

​Lexar NM790 M.2 2280 PCIe Gen 4×4 NVMe SSD

Unboxing et design

Le SSD Lexar NM790 se présente dans un emballage sobre, contenant simplement le SSD lui-même. Son format M.2 2280 le rend compatible avec la plupart des cartes mères modernes. Par ailleurs, le design est minimaliste, avec un PCB noir et aucune dissipation thermique intégrée, ce qui peut nécessiter l’ajout d’un dissipateur pour une utilisation intensive.​

Fiche technique du SSD Lexar

Interface : PCIe Gen 4×4 NVMe

Format : M.2 2280

Capacités disponibles : 512Go / 1 To / 2 To / 4 To

Vitesse de lecture séquentielle : jusqu’à 7 400 Mo/s

Vitesse d’écriture séquentielle : jusqu’à 6 500 Mo/s

Type de mémoire : NAND 3D TLC

Contrôleur : 12 nM

Tampon de mémoire haute : HMB 3.0 et mise en cache SLC dynamique

Endurance : jusqu’à 3 000 TBW

Garantie : 5 ans​

Ces spécifications placent le NM790 parmi les SSD PCIe 4.0 les plus performants de sa catégorie, offrant des vitesses proches des limites de l’interface.​

Produit disponible sur Lexar NM790 SSD interne 2To, M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe 1.4 SSD, Jusqu'à 7400 Mo/s en lecture, 6500 Mo/s en écriture, pour PS5, les Passionnés de PC et les Joueurs (LNM790X002T-RNNNG)

Voir l'offre 132,95 €

Performances et efficacité

Lors de tests avec CrystalDiskMark, le NM790 atteint des vitesses de lecture de 7 106 Mo/s et d’écriture de 6 504 Mo/s, confirmant les chiffres annoncés par le fabricant. Par conséquent, le NM790 reste une option solide pour les utilisateurs recherchant un SSD rapide et abordable.​

Utilisation et usage du SSD Lexar

Le NM790 est idéal pour les gamers car de plus, il est compatible PS5. Également, il convient parfaitement aux créateurs de contenu et aux professionnels qui ont besoin de vitesse de transfert élevées. Cependant, pour une utilisation intensive, l’ajout d’un dissipateur thermique est recommandé pour éviter la surchauffe.​

Garantie du produit

Le NM790 est couvert par une garantie limitée de 5 ans, offrant une tranquillité d’esprit aux utilisateurs. Par ailleurs, son endurance élevée de 3 000 TBW assure une longue durée de vie, même en cas d’utilisation intensive.

Lexar ARES RGB DDR5 2x16GB

Unboxing et design

Le kit mémoire ARES RGB DDR5 est livré dans un emballage soigné, contenant les deux modules de 16 Go chacun. Les dissipateurs thermiques en aluminium noir mat, agrémentés d’éclairage RGB personnalisable, ajoutent par ailleurs une touche esthétique à toute configuration. Le design est à la fois élégant et fonctionnel, assurant une dissipation thermique efficace.​

Fiche technique

Capacité : 32 Go (2×16 Go)

Fréquence : jusqu’à 6 400 MHz

Latence : CL32

Tension : 1.2V

Profil : Intel XMP 3.0 et AMD EXPO

Éclairage : RGB personnalisable

Compatibilité : plates-formes Intel et AMD

Garantie : limitée à vie​

Ces caractéristiques font du kit ARES RGB DDR5 une option attrayante pour les utilisateurs recherchant à la fois performance et esthétique.​ Par ailleurs, la qualité est au rendez-vous.

Produit disponible sur Lexar ARES RGB DDR5 RAM Kit 32Go (2x16Go) 6400 MHz, 288-Pin UDIMM PC Mémoire RAM, DRAM Mémoire pour XMP 3.0/AMD EXPO Haute Performance D'ordinateur de Jeu, CL32-38-38-76, 1.4V (LD5EU016G-R6400GDLA)

Voir l'offre 129,99 €

Performances et efficacité

Lors de tests, le kit ARES RGB DDR5 a montré des performances solides, avec des vitesses de transfert élevées et une stabilité remarquable. En complément, la compatibilité avec les profils XMP 3.0 et EXPO facilite l’overclocking, permettant aux utilisateurs d’exploiter pleinement le potentiel de leur système.​

Utilisation et usage

Ce kit mémoire est idéal pour les gamers, les créateurs de contenu et les professionnels nécessitant une mémoire rapide et fiable. L’éclairage RGB personnalisable permet d’harmoniser l’esthétique du système, tandis que la compatibilité étendue assure une intégration facile dans diverses configurations.​

Garantie du produit

Lexar offre une garantie limitée à vie pour le kit ARES RGB DDR5, ce qui témoigne par ailleurs de la confiance du fabricant dans la durabilité de son produit. Cette garantie, combinée à des performances solides, en fait un choix judicieux pour les utilisateurs exigeants.​

Lexar PLAY 2280 4 To dans la PlayStation 5 : une extension massive et rapide

Une installation simple dans la PS5

Le SSD Lexar PLAY 2280 au format M.2 2280 est parfaitement compatible avec la PlayStation 5, à condition d’être accompagné d’un dissipateur thermique (non fourni dans tous les modèles). Une fois installé dans le port dédié de la console, il permet de multiplier l’espace disponible pour les jeux PS5 et PS4, tout en maintenant des vitesses de chargement proches de celles du SSD interne.

Une capacité idéale pour les joueurs gourmands

Avec ses 4 To, ce SSD permet d’installer entre 80 et 120 jeux selon leur taille, sans avoir à désinstaller constamment des titres pour faire de la place. C’est un vrai confort pour les joueurs qui ont une vaste bibliothèque ou qui veulent garder plusieurs gros jeux AAA installés en même temps.

Produit disponible sur Lexar Play 2280 SSD 4To avec dissipateur Thermique, PCle Gen 4x4 NVMe, Parfait pour PS5, Vitesse jusqu'à 7400 Mo/s, Disque SSD Interne Haute Performance, Compatible avec PS5

Voir l'offre 359,99 €

Performances sur console : quelques limites

Le Lexar PLAY 2280 atteint des vitesses théoriques de 7 400 Mo/s en lecture et 6 500 Mo/s en écriture sur PC, grâce à son interface PCIe 4.0 et sa mémoire NAND TLC à 232 couches. Cependant, sur PS5, certaines de ces optimisations ne sont pas totalement exploitées : la console ne prend pas en charge la technologie HMB (Host Memory Buffer), sur laquelle repose en partie ce modèle sans DRAM.

En pratique, cela se traduit par des performances légèrement en deçà des meilleurs SSD Gen4 avec DRAM, mais suffisantes pour la majorité des jeux. Les temps de chargement restent très courts, et aucun ralentissement n’a été observé lors de tests avec des titres exigeants comme Spider-Man 2, Final Fantasy VII Rebirth ou Hogwarts Legacy.

Lexar Professional Silver Plus 256 Go dans la Nintendo Switch : de la vitesse et de l’endurance

Une extension essentielle pour la Switch

La Nintendo Switch, avec ses 32 à 64 Go de mémoire interne selon les modèles, nécessite pratiquement une carte microSD dès que l’on souhaite télécharger plusieurs jeux. La Lexar Silver Plus de 256 Go constitue une solution idéale, tant en termes de capacité que de performances.

Lecture rapide, chargements plus courts

Avec une vitesse de lecture pouvant atteindre 205 Mo/s et une vitesse d’écriture jusqu’à 150 Mo/s, cette carte microSD UHS-I V30 offre des performances parmi les plus élevées pour ce standard. Même si la Switch limite l’utilisation à l’UHS-I, ces vitesses assurent des chargements rapides dans les jeux, ainsi qu’un accès fluide aux données, en particulier dans les jeux volumineux comme The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ou Xenoblade Chronicles 3.

Produit disponible sur Lexar Professional Silver Plus. Marque : Lexar - EAN : 0843367134144

Voir l'offre 66,98 €

Fiabilité et durabilité

La carte Silver Plus est conçue pour résister aux conditions difficiles : elle est étanche, résistante aux chocs, aux températures extrêmes et aux rayons X. Elle convient donc parfaitement à la Nintendo Switch, souvent transportée, manipulée par des enfants ou utilisée en extérieur.

Sa classification V30 garantit également une vitesse d’écriture minimale de 30 Mo/s, bien que cette caractéristique soit surtout utile pour l’enregistrement vidéo — elle témoigne néanmoins de la robustesse de la mémoire utilisée.

Conclusion

Pour conclure, les produits Lexar NM790 SSD et ARES RGB DDR5 2x16GB offrent des performances impressionnantes à un prix compétitif.

Le SSD Lexar PLAY 2280 offre un excellent rapport capacité/prix. Bien qu’il ne soit pas le plus performant du marché pour une utilisation console, ses 4 To permettent de jouer l’esprit libre, sans faire de compromis sur le nombre de titres installés. Pour la majorité des joueurs, c’est un investissement judicieux, d’autant qu’il reste fluide même sans DRAM.

La carte Lexar Professional Silver Plus de 256 Go est une des meilleures cartes microSD UHS-I pour la Nintendo Switch. Elle offre assez d’espace pour accueillir des dizaines de jeux, même les plus volumineux, et accélère les temps de chargement. Fiable, rapide et robuste, c’est un choix pertinent pour étendre la mémoire de la console sans se ruiner.