La gamme S de Molicel assure une sécurité inégalée pour l’IA

La sécurité et la fiabilité des batteries deviennent cruciales pour les centres de données et l’informatique AI. Avec sa nouvelle gamme S, Molicel affirme son leadership en matière de solutions énergétiques sûres, conçues pour répondre aux besoins les plus exigeants des infrastructures critiques. Découvrez comment cette innovation promet de transformer la gestion de l’énergie de secours et la stabilité des serveurs.

Une sécurité optimale grâce à la technologie de la gamme S

La gamme S de Molicel mise avant tout sur la sécurité. Son architecture assure une faible inflammabilité et un comportement thermique totalement maîtrisé. Cette approche réduit considérablement les risques au sein des batteries de secours utilisées dans les centres de données. L’utilisation de séparateurs très stables limite la libération de gaz, réduisant ainsi la possibilité d’incidents.

Molicel va encore plus loin avec une ingénierie interne avancée. Les cellules 18650 et 21700 profitent de technologies exclusives, comme SEI/CEI, pour garantir des performances fiables et stables durant six ans, même à haute température. En somme, c’est un choix sûr pour qui cherche à protéger ses équipements.

Des performances élevées pour centres de données et IA

La gamme S cible les environnements où l’exigence de puissance est élevée. Les cellules offrent une décharge élevée, jusqu’à 200 W/100 A pour certains modèles, avec une impédance ultra-faible de 13 mΩ. Cela permet de soutenir les charges massives générées par l’IA et les serveurs performants.

Plus d’1,5 minute de temps de sauvegarde

de temps de sauvegarde 6 ans de rétention de la performance

de rétention de la performance Grande stabilité de fonctionnement, même entre 35°C et 45°C

Grâce à ces atouts, les centres de données peuvent répondre à la croissance de la demande énergétique, tout en assurant un fonctionnement continu et sécurisé.

Nouvelles normes pour batteries de secours et télécoms

La technologie de la gamme S se déploie déjà auprès des leaders des télécoms. Elle adopte les standards OCP ORV3 pour les nouvelles architectures de serveurs. Les batteries gèrent désormais des systèmes de haute tension (48-54 V), adaptés aux exigences des serveurs intelligents et des data centers hyperscale.

Ce respect des normes récentes garantit la compatibilité avec les solutions actuelles et futures. Les entreprises bénéficient ainsi d’une alimentation stable et constante pour toutes leurs applications critiques.

En conclusion, la gamme S de Molicel s’impose comme une solution incontournable pour la sécurité, la performance et la fiabilité des batteries de secours. Avec ses innovations, l’entreprise répond aux défis croissants des centres de données, de l’IA et des télécommunications. Miser sur Molicel, c’est choisir la tranquillité d’esprit pour son infrastructure.

Lisez notre dernier article tech : Test – Roborock Q Revo Master : L’aspirateur robot qui veut tout faire (et presque sans vous)