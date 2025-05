Succès prometteur du PRO-C3 contre la fibrose hépatique

Le secteur de la santé progresse avec le lancement du PRO-C3 sur les analyseurs cobas de Roche Diagnostics. Cette avancée offre de nouveaux espoirs aux patients souffrant de maladies du foie. Découvrons ensemble les points clés de cette innovation.

Lancement du test PRO-C3 sur les analyseurs cobas de Roche

Nordic Bioscience dévoile son test PRO-C3, désormais accessible sur les analyseurs cobas de Roche Diagnostics. Ce test permet une évaluation plus fiable de la fibrose hépatique. Grâce à la technologie Elecsys® et à la formule ADAPT, les spécialistes peuvent mesurer la sévérité de la maladie. Cette solution innovante aide à établir un diagnostic plus précis chez les patients. Son arrivée sur ces plateformes montre l’engagement commun de Roche et Nordic Bioscience pour améliorer la prise en charge médicale.

Un outil innovant pour évaluer la fibrose hépatique

Le nouveau test PRO-C3 s’appuie sur le biomarqueur nordicPRO-C3™. Validé dans un laboratoire certifié au Danemark, ce test offre des résultats fiables. Le test analyse plusieurs facteurs importants comme l’âge, l’état diabétique, le taux de PRO-C3 et les plaquettes. Ainsi, les résultats sont précis et adaptés à chaque patient. La fibrose hépatique cause un décès sur 25 dans le monde, d’où l’intérêt grandissant pour ce type d’outils modernes.

Les avantages et la reconnaissance scientifique du PRO-C3

Aujourd’hui, Nordic Bioscience est reconnu comme le leader de la recherche sur le PRO-C3. En dix ans, plus de 250 publications scientifiques ont été réalisées sur ce sujet. Le PRO-C3 est le premier biomarqueur de la fibrose de Nordic Bioscience à détenir l’approbation CE. De plus, il s’inscrit dans une démarche de médecine de précision. Ce test moderne permet de mieux suivre l’évolution des maladies du foie et d’autres organes touchés par la fibrose.

Pour conclure, le lancement du PRO-C3 sur les analyseurs cobas représente une avancée majeure. Cette innovation facilite les diagnostics, améliore la prise en charge et ouvre la voie à la médecine de demain. Nordic Bioscience et Roche Diagnostics unissent leurs forces pour offrir de l’espoir à de nombreux patients à travers le monde.

