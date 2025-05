zvoove renforce sa présence grâce à l’acquisition prometteuse de Nocore

zvoove annonce l’acquisition de Nocore, un important fournisseur d’ERP aux Pays-Bas. Cette opération marque un tournant stratégique pour le secteur des services de nettoyage et de l’intérim en Europe. Découvrons les enjeux de cette étape clé et ce qu’elle représente pour les clients et acteurs du marché.

zvoove consolide sa position sur le marché européen du nettoyage

L’acquisition de Nocore permet à zvoove de se renforcer aux Pays-Bas. Ce pays est un leader du marché du nettoyage professionnel en Europe. Avec cette opération, zvoove intègre des acteurs comme Leviy, déjà membre du groupe, et confirme sa suprématie. Les clients bénéficieront de solutions toujours plus fiables et adaptées à un secteur exigeant.

acquisition de Nocore : un tournant pour le secteur de l’intérim

Nocore apporte à zvoove une expertise unique, notamment sur la gestion des travailleurs migrants. Le secteur de l’intérim aux Pays-Bas est complexe. Grâce à ce rapprochement, zvoove propose des outils conçus pour répondre à ces besoins spécifiques. Les agences disposeront d’outils numériques modernes pour gérer le recrutement, la paie et le suivi de mission.

synergies technologiques entre zvoove et Nocore

La fusion des technologies de zvoove et de Nocore ouvre la voie à de nouvelles innovations. L’intégration de l’IA offrira des avantages majeurs aux clients. On peut s’attendre à une automatisation accrue des processus métier et à des produits encore plus performants. Ensemble, les deux entités visent à offrir des solutions à la pointe de la technologie pour chaque client.

En résumé, l’acquisition de Nocore par zvoove confirme une dynamique de croissance sur les marchés du nettoyage et de l’intérim en Europe. Les clients profiteront de services plus complets et innovants. Ce rapprochement promet de répondre toujours mieux aux défis de la digitalisation pour l’ensemble du secteur.

