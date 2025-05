Ryu Ga Gotoku Studio et Sega ont des bonnes nouvelles pour les fans de Virtua Fighter !

Le week-end dernier a été le rendez-vous incontournable pour les fans de versus fighting lors de l’EVO Japon. C’était également l’occasion pour les studios de développement de dévoiler les dernières actualités sur leurs futurs projets. SEGA était présent sur place, et avec Ryu Ga Gotoku Studios, il a dévoilé l’avenir de sa licence culte Virtua Fighter. Nous avons compilé tous les détails de l’annonce dans cet article, dont un qui ravira sûrement les adeptes de parties en ligne. Découvrons-les sans plus tarder.

Prochain opus VF : le projet est bel et bien en route, avec un Wolf Hawkfield déjà confirmé

Près de 20 ans se sont écoulés depuis la sortie de Virtua Fighter 5, le dernier jeu de la série. À l’époque, le jeu était qualifié comme étant l’un des jeux de combat les plus influents de tous les temps, que ce soit en termes de graphisme ou de gameplay. Malheureusement, SEGA n’a plus publié de nouveaux titres VF après 2006, obligeant les fans à se contenter de quelques remasters. Le style de jeu particulier de la série continue pourtant à amasser une population de fans dévoués, même après 20 ans d’absence.

Mais aujourd’hui, SEGA compte bien faire revenir Virtua Fighter dans son âge d’or. En collaboration avec Ryu Ga Gotoku Studios ( Yakuza, Like a Dragon), SEGA a organisé le Virtua Fighter Direct 2025 Spring, un livestream dans lequel il confirme le développement du nouvel épisode de la série Virtua Fighter, annoncé en décembre 2024. Pour accompagner la nouvelle, l’éditeur japonais a dévoilé le teaser de Wolf Hawkfield, un personnage emblématique de la série. Le lutteur bénéficiera d’un nouveau chara design aux airs de Ganondorf, tout en conservant ses traits des anciens volets de Virtua Fighter.

Le voici :

Virtua Fighter 5 R.E.V.O. : multiplateforme et e-sport

SEGA a également dévoilé une autre annonce de taille tous les joueurs éparpillés dans le monde entier : Virtua Fighter 5 R.E.V.O sera désormais multiplateforme. Le jeu débarquera donc sur PS5, Xbox Series et la Switch 2, avec du crossplay et du rollback netcode. Une accessibilité essentielle pour des matchs en ligne plus fluides…et la scène compétitive.

Car oui : à part le multiplateforme, SEGA a également annoncé le lancement du Virtua Fighter Open Championship. Ce tournoi mondial, sponsorisé par NVIDIA, propose des qualifications dans plusieurs régions du globe. Le plus proche est à Chicago, lors du Combo Breaker du 23 au 25 mai prochain. Les joueurs pourront continuer à récolter des points en participant à d’autres évènements, dont le fameux EVO Las Vegas. Cash prize à la clé : 100 000 dollars.

Voir aussi : SNK dévoile un cash prize historique pour le tournoi mondial de Fatal Fury: City of the Wolves

Enfin, côté merchandising, les fans pourront s’en donner à coeur joie grâce à une nouvelle gamme de produits dérivés. Parmi eux, il y a des t-shirts à l’effigie d’Akira ou encore de bandes-son disponibles sur Spotify.

Retrouvez toutes les annonces dans la vidéo ci-dessous :