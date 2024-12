SEGA : Un nouveau Virtua Fighter est en route ! 

Près de 13 ans se sont écoulés après la sortie de Virtua Fighter 5 : Final Showdown. Depuis, la franchise est restée dans l’oubli, et personne ne croyait plus voir son retour sur la scène e-sportive des jeux de combat. Mais SEGA en a décidé autrement avec son annonce lors des Game Awards 2024. Durant l’événement, le studio confirme le développement d’un nouveau Virtua Fighter en collaboration avec Ryu Ga Gotoku Studios, le développeur de Yakuza. Et non, il ne s’agit pas d’une énième version de Virtua Fighter 5, mais d’un tout nouvel opus.

Nouveau Virtua Fighter = nouveaux personnages ?

Enfin ! Virtua Fighter, le jeu de combat de SEGA en sommeil depuis 2012, est de retour. À l’époque, le jeu était parmi les top titres de jeux de combat auprès de Tekken et de Street Fighter. De plus, SEGA sortait régulièrement de nouveaux opus jusqu’à VF5 en 2006. Depuis, l’éditeur s’est contenté d’en produire différentes versions, comprenant des spin-offs mobiles et une récente version pour PC.

Rien de nouveau à l’horizon donc…jusqu’aux Game Awards 2024. Durant l’évènement, SEGA est sorti de son silence en annonçant le développement d’un nouveau Virtua Fighter avec un court trailer. Avec Ryu Ga Gotoku Studios, le développeur de Yakuza, à la barre, ce “Virtua Fighter 6” sera le nouveau chapitre de la franchise, attendu en 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S.

La bande-annonce dévoile seulement une séquence pré-alpha : cela signifie que le jeu en est encore à ses tout premiers stades de développement. Toutefois, elle dévoile un visage bien connu : Sarah Bryant, un des protagonistes principaux de Virtua Fighter. Elle affronte un adversaire au visage masqué, portant un fedora et un manteau. Mais son jeu de mouvements ressemble fortement à Akira…

À vous d’en juger dans la vidéo ci-dessous :

“Notre objectif est que tout le monde reconnaisse ce nouveau Virtua Fighter comme le jeu de combat le plus innovant”, déclare Riichiro Yamada, producteur du nouveau VF. “Notre objectif est de faire en sorte que tous les aspects de ce projet soient nouveaux et passionnants.” Pour l’instant, nous n’avons pas encore la date de sortie, mais nous ne manquerons pas de vous en informer lorsque nous aurons plus d’infos.