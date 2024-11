Virtua Fighter 5 R.E.V.O arrive sur PC !

Au début du mois de novembre, SEGA avait annoncé l’arrivée d’un nouveau Virtua Fighter dans les bacs. Mais alors que les fans de la licence espéraient un tout nouveau jeu, la firme japonaise en a décidé autrement. Elle confirme donc le portage de Virtua Fighter 5 sur PC, baptisé R.E.V.O. La nouvelle marque donc la grand retour de la licence, 18 ans après son lancement. En en 4K, s’il vous plaît !

Voir aussi : Jinx rejoint le roster de 2XKO, le prochain jeu de combat de Riot Games

Virtua Fighter 5 R.E.V.O : les nouveautés apportées

18 ans ! C’est le nombre d’années qu’il a fallu avant que Virtua Fighter 5 sorte enfin sur PC. Disponible initialement sur les bornes d’arcades (qui est, rappelons-nous, la spécialité de SEGA) en 2006, l’un des jeux de combat populaires de l’époque est prêt à faire son grand retour sur scène via Steam. Et il n’est pas revenu les mains vides, car SEGA et Ryu Ga Gotoku Studio lui ont implémenté un grand nombre d’améliorations par rapport à ses versions précédentes sur consoles.

Portant le nom de Virtua Fighter 5 R.E.V.O, le jeu ressemblera trait pour trait à la version originale en termes de gameplay. Côté graphisme, il a tout pour plaire aux exigences visuelles actuelles. Afin d’offrir aux joueurs de jeux de combat l’expérience la plus optimale sur PC, il sera livré avec le rollback netcode et une résolution allant jusqu’au 4K 60 fps. SEGA promet également d’apporter un certain nombre d’ajustements d’équilibrage, sans donner plus de détails.

Nous vous laissons apprécier la bande-annonce de présentation de Virtua Fighter 5 R.E.V.O :

Pour le moment, SEGA n’a pas encore donné une date précise pour la sortie officielle de Virtua Fighter 5 R.E.V.O. Toutefois, on a une période : hiver 2024. Attendons-nous donc à une sortie courant décembre, et pourquoi pas, avant les fêtes de fin d’année.

Avec ses graphismes et sa technologie 3D de l’époque, la Série Virtua Fighter de SEGA a été qualifiée comme étant l’un des jeux de combat les plus influents de tous les temps. Malheureusement, elle n’a pas su traverser les âges comme ses homologues de chez Bandai Namco et Capcom. Espérons que Virtua Fighter 5 R.E.V.O saura changer la donne et redorer l’image de la licence auprès de la FGC mondiale.