Jinx rejoint le roster de 2XKO, le prochain jeu de combat de Riot Games

Arcane ! Toute la toile ne parle que de cette série animée made by Netflix et Riot Games ces derniers jours. Samedi dernier, les sérivores fans de League of Legends attendaient de pied ferme la saison 2 d’Arcane pour suivre la rivalité sanglante entre les deux sœurs protagonistes, Vi et Jinx. Et justement, en parlant de protagoniste, Riot Games a profité de la hype autour d’Arcane pour dévoiler le nouveau personnage de son prochain jeu de combat 2XKO, qui n’est autre que Jinx elle-même. Fidèle à elle-même, la “folle” déploie tout son arsenal dans une bande-annonce aussi colorée qu’explosive. Appréciez.

Jinx dans 2XKO : rendez-vous avec la “loose canon” en 2025

Depuis le dernier Alpha Lab de 2XKO en août dernier, Riot Games n’a plus donné de nouvelles à propos de son prochain jeu de combat. Mais en arrière-plan, le studio a pris le temps de prendre en compte les retours de la communauté et de travailler sur un nouveau personnage. Il a donc profité de l’arrivée de la deuxième saison d’Arcane sur Netflix pour dévoiler le fruit de son labeur ces derniers mois

D’abord, Riot Games annonce Jinx comme nouveau personnage de 2XKO. Surnommée “Loose Cannon” (le canon en vrac), la soeur de Vi adopte un style de combat similaire à sa version sur LoL et Arcane. Zoner de surcroît, elle excelle en combat à distance grâce à son panel d’explosifs, ses fusils et bien sûr, l’incontournable lance-missiles à tête de requin. D’après sa description officielle, “Jinx sème la pagaille partout où elle passe avec son arsenal d’armes, de pièges et d’explosifs personnalisés. Elle excelle dans l’art de zoner les ennemis et de les écraser avec des destructions colorées à distance.”

Ci-dessus le trailer de gameplay de Jinx :

Riot Games a également profité de l’annonce de Jinx pour dévoiler la prochaine Alpha Lab de 2XKO. Elle aura lieu en 2025, et sera disponible dans plus de régions que le premier Alpha Lab. Mieux encore : elle embarquera quelques nouvelles fonctionnalités, que Riot nous communiquera prochainement.

Jinx hits 2xko in 2025. sign up to playtest her at https://t.co/X68tPvvXq6.#Arcane is available to watch now on @Netflix while you wait pic.twitter.com/7IWbOCWz2U — 2XKO (@Play2XKO) November 11, 2024

Si 2XKO vous intéresse, gardez donc un œil sur le site officiel du jeu. N’oubliez pas non plus de vous inscrire afin d’être éligible à la prochaine Alpha Lab. Si tout se passe bien, 2XKO sera disponible en free-to-play sur PlayStation 5, Xbox Series et PC en 2025.