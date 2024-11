Un nouveau Virtua Fighter en développement ? Sega confirme ! 

Absent de la grande scène des jeux de baston depuis une dizaine d’années, il semble que la licence Virtua Fighter fera bientôt son grand retour. 12 ans après la sortie de Virtua Fighter 5 Final Showdown, Sega déclare qu’un nouveau jeu de combat de la série est actuellement en développement. Une grande nouvelle pour les fans de la franchise, marquant la renaissance de l’un des titres phares de Sega.

Bientôt un Virtua Fighter 6 ?

Cela fait 12 ans que le dernier jeu de combat de Sega, Virtua Fighter 5 Showdown, est sorti sur PlayStation 3 et Xbox 360. Et depuis, plus rien. Pourtant, la licence a amassé des milliers de fans, certains le préférant plus que son principal rival, Dead or Alive. Beaucoup se sont donc dit que Sega a abandonné la licence, au profit de Sonic ou Like a Dragon. Mais apparemment, ils se sont trompés.

Durant la Gamescom Asia, le responsable mondial du transmédia de Sega Justin Scarpone a donné un interview à Video Games Chronicle. Celui-ci a notamment révélé les plans de la société pour faire revivre certains de ses classiques. Et parmi les titres en train d’être refaits ou développés figure Virtua Fighter.

“Nous avons une série de titres en cours de développement qui entrent dans cette catégorie. Nous les avons déjà annoncées l’année dernière lors des Game Awards : Crazy Taxi, Jet Set Radio, Streets of Rage, Shinobi. On a aussi un autre Virtua Fighter en cours de développement. Dans certains cas, nous réalisons également des séries d’animation ou des films en prises de vue réelles pour compléter tout cela et faire partie de ces feuilles de route”, déclare Justin Scarpone.

Bien que la mention d’un nouveau Virtua Fighter soit faite d’une façon anodine, la nouvelle a déjà fait le tour de la toile. Bientôt, la communauté des jeux de combat va pouvoir incarner Akira Yuki, Pai Chan ou encore Wolf Hawkfield, 12 ans après le dernier opus de la licence. Espérons qu’il sera à la hauteur du très beau Virtua Fighter 5 de 2006, considéré comme l’un des meilleurs jeux de combat de tous les temps.