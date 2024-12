Playstack (Balatro) dévoile One Move Away, un “jeu de puzzle narratif et de réflexion cozy”

En plus de la nomination de son jeu de cartes Balatro aux Game Awards, Playstack a également réservé une surprise pour les fans de “cozy games”. En collaboration avec le développeur Ramage Games, le studio annonce donc One Move Away, son prochain jeu de puzzle narratif 3D. Ce jeu, axé sur le déménagement, promet une histoire riche sur fond d’ambiance douce. La bande-annonce en dit déjà long sur ce qui vous attendra dans le jeu : appréciez !

One Move Away, quand le déménagement devient fun

Si vous avez déjà joué à Unpacked ou à Moving Out, vous connaissez sans doute le concept des jeux de déménagement. One Move Away est donc un jeu de puzzle avec une vue à la première personne dans lequel vous vous préparez à déménager. Votre mission est simple : faire vos valises et emballer vos affaires dans des cartons.

Mais selon Playstack, “One Move Away est bien plus qu’un simple jeu de rangement. Les joueurs entrent dans la vie de trois personnages, découvrant leurs histoires personnelles et leurs émotions cachées dans les objets qu’ils emballent. Chaque déménagement offre une nouvelle perspective sur l’excitation, la mélancolie et la nostalgie qui accompagnent le début d’un nouveau chapitre”.

“Déménager n’est pas seulement une tâche : c’est une expérience. One Move Away célèbre votre style personnel, quand vous empilez soigneusement chaque carton ou quand vous entassez les objets en espérant que tout se passe bien. Chaque coffre de voiture emballé est une énigme. La façon dont vous la résolvez ne dépend alors que de vous.”

“Au fur et à mesure que vous progresserez dans les trois scénarios interdépendants, vous ressentirez le frisson d’un saut dans l’inconnu et la douleur silencieuse du retour dans un endroit familier qui n’est plus le même.”

Vous l’aurez compris : One Move Away mise beaucoup sur l’émotion dans une ambiance mêlant calme et douceur. Le gameplay intuitif et minimaliste, le style artistique charmant et la bande-son apaisante vous aideront également à mieux vous immerger dans le jeu. À vous de décider si vous êtes plutôt du type ordonné ou un véritable maître du chaos !

One Move Away sortira en 2025 sur PS5, Xbox Series et PC via Steam. En attendant, appréciez la bande-annonce de présentation :