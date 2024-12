Game Awards 2024 : FromSoftware dévoile Elden Ring: Nightreign, un Elden Ring…en coop

Qui ne connaît pas Elden Ring ? Véritable révolution dans le monde des souls-borne, ce jeu de FromSoftware est devenu l’un des jeux vidéo les mieux notés de tous les temps. Il a même remporté le Game Awards 2022, une grande première pour un titre réputé élitiste. Et deux ans plus tard, FromSoftware compte encore surfer sur sa licence fétiche pour les années à venir. Le studio de Hidetaka Miyazaki a donc profité des Game Awards 2024 pour annoncer Elden Ring: Nightreign, un standalone tiré du jeu original sorti en 2022.

Elden Ring: Nightreign, plus de joueurs, moins de frustration !

On le sait tous : s’attaquer à Elden Ring n’est pas chose facile. Le jeu est plein de boss si difficiles à battre, qu’il vous faudra au moins une dizaine de morts pour y venir à bout. Néanmoins, le jeu propose une histoire captivante et un paysage à couper le souffle, qui avait déjà séduit le monde du jeu vidéo à sa sortie. Résultat des courses : Elden Ring remporte le titre du meilleur jeu de l’année aux Game Awards 2022.

Fort du succès de son jeu, FromSoftware ne cesse de proposer du contenu à Elden Ring. Et ceci, pour satisfaire la soif de sa communauté. Après le DLC Shadow of the Erdtree sorti en juin (qui, d’ailleurs, était nominé aux Game Awards 2024), le studio annonce une version coop d’Elden Ring, baptisé Elden Ring: Nightreign.

Et non, ce n’est pas un deuxième DLC, mais un “standalone”. Il permettra aux joueurs d’explorer le royaume de l’Entre-terre une fois de plus, mais cette fois, pas en tant que invocation restreinte comme dans le jeu de base. Ici, les joueurs évolueront dans une carte où les ennemis et les emplacements sont toujours aléatoires. De quoi s’amuser entre amis donc, à condition de bien s’entr-aider. Sinon, gare aux dizaines de morts !

La bande-annonce montre également toutes sortes de nouvelles fonctionnalités, dont nous vous laissons le plaisir d’apprécier dans la vidéo ci-dessous :

Pour le moment, FromSoftware n’a pas encore dévoilé beaucoup de détails sur Elden Ring: Nightreign. Tout ce qu’on sait, c’est qu’il sera un jeu autonome, et sortira en 2025 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X. Nous ne manquerons pas de vous en informer quand nous aurons du nouveau, alors, pensez à revenir plus souvent !