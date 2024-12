Arttha booste la numérisation bancaire avec succès

La plateforme Arttha de PureSoftware révolutionne le secteur financier. En effet, cette solution innovante promeut la numérisation du paysage bancaire, ce qui se traduit par un succès notable dans plus de 20 marchés à travers le monde.

Arttha : une solution numérique pour les prêts

Arttha se démarque par ses offres variées pour les prêts numériques. Elle s’adresse aux grandes banques, institutions financières et entreprises de télécommunications. La plateforme propose des services de pointe incluant des prêts aux particuliers, des financements B2B et des microcrédits. Grâce à Arttha, les décisions de crédit sont plus rapides et les risques mieux gérés. Cela se traduit par une expérience client améliorée et un accès facilité aux services financiers.

Des innovations pour les économies émergentes

Avec sa technologie de Banking-as-a-Service (BaaS), Arttha vise les économies émergentes. Elle offre ainsi des solutions cloud-native adaptées aux besoins spécifiques de ces marchés. Sa capacité à numériser chaque étape du parcours du crédit stimule l’engagement et l’innovation chez ses partenaires. Les entreprises utilisant Arttha bénéficient d’une meilleure efficacité opérationnelle, tout en maximisant leur profitabilité.

Croissance et impact en Afrique

Arttha connaît un succès remarquable en Afrique. En collaboration avec de grandes institutions, elle a contribué à la croissance du portefeuille de clients de 20 %. De plus, la plateforme traite maintenant plus de 100 000 prêts chaque mois pour une banque africaine majeure. Par ailleurs, ces partenariats stratégiques renforcent la flexibilité commerciale et l’agilité des équipes.

En conclusion, Arttha de PureSoftware est un acteur clé dans la transformation numérique bancaire. Ses innovations rendent les services financiers plus accessibles et efficaces dans le monde entier. Grâce à une vision d’inclusion numérique, PureSoftware continue de dynamiser les économies émergentes. Ainsi, Arttha se positionne comme une référence incontournable dans le secteur.

