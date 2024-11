Uniphore et Konecta boostent l’IA pour le service client

Un partenariat révolutionnaire vient de naître entre Uniphore et Konecta. Ces deux leaders visent à transformer l’expérience client grâce à l’intelligence artificielle (IA). Ils combinent leurs forces pour offrir des solutions innovantes, rapides et efficaces.

Alliance stratégique pour l’expérience client

Uniphore, spécialiste de l’IA conversationnelle, s’allie à Konecta, expert en expérience client. Ensemble, ils entendent accélérer l’adoption de l’IA dans le service client. Grâce à cette collaboration, les clients bénéficieront d’interactions plus riches et personnalisées. Cela promet une amélioration du score NPS, une résolution plus rapide des problèmes et une réduction des coûts.

Solutions d’IA innovantes et personnalisées

Le partenariat introduit des solutions d’IA inédites. En effet, en combinant agents humains et numériques, Uniphore et Konecta offrent une expérience client hybride et enrichie. De plus, leur technologie détecte les émotions et analyse les sentiments en temps réel, apportant ainsi une valeur ajoutée unique. Konecta, grâce à la technologie X-Stream d’Uniphore, développe des small language models adaptés à chaque secteur. Ces innovations offrent une assistance en temps réel, optimisant la productivité des agents et satisfaisant les clients.

Objectifs financiers et marché ciblé

Uniphore et Konecta ont un objectif ambitieux : générer 500 millions de dollars en cinq ans. Pour atteindre ce but, ils ciblent principalement les marchés américain et britannique. Par ailleurs, Konecta devient le partenaire mondial privilégié d’Uniphore. En outre, ils intègrent et déploient les solutions U-Assist, U-Analyze et U-Self Serve, offrant ainsi une assistance client de pointe.

Cette alliance marque un tournant pour l’avenir du service client. Uniphore et Konecta, grâce à leur vision commune et leur technologie, transforment les interactions client. Ils introduisent des outils innovants qui, sans aucun doute, changent la donne. De plus, ce partenariat promet d’élever les standards commerciaux, générant à la fois efficacité et innovation. Par conséquent, les clients bénéficieront directement de cette révolution numérique dès l’année prochaine.

