TEST – LEGO® Technic McLaren P1 : notre avis sur ce défi mécanique époustouflant

Les collaborations entre LEGO Technic et les grandes marques automobiles repoussent sans cesse les limites de la créativité. Avec le set McLaren P1™, l’univers des briques s’associe une fois de plus à une légende de l’automobile. Ce modèle se positionne comme une expérience inédite pour les fans de LEGO et de supercars, offrant une reproduction d’une hypercar hybride d’exception. Mais ce set ambitieux, à plus de 3 800 pièces, vaut-il l’investissement ? Nous avons mis les mains dans les briques pour vous livrer notre avis.

La McLaren P1™ en LEGO : un monstre de briques qui impressionne

Le set LEGO® Technic™ McLaren P1™ (42172) incarne le mariage parfait entre ingénierie et créativité. Né de la collaboration entre LEGO et McLaren, il rend hommage à l’hypercar hybride la plus innovante du monde. Ce modèle, à l’échelle 1:8, compte pas moins de 3 893 pièces. Une prouesse technique qui s’inscrit dans la série LEGO Technic Ultimate Car Concept, célèbre pour repousser les limites du design et de la construction. J’ai adoré les sachets en papier pour emballer les LEGO, ce qui évite une quantité de déchets plastique monstre. Certes les LEGO sont en plastique, mais ils ne sont pas destiné à la poubelle !

En termes de fonctionnalités, ce set regorge de détails impressionnants. On y trouve une boîte de vitesses à 7 rapports, des portes en dièdre qui s’ouvrent grâce à un mécanisme ingénieux, et une aile arrière réglable. Tout cela s’ajoute à un moteur V8 fonctionnel, véritable clin d’œil à l’excellence technologique de McLaren. Les dimensions du modèle fini imposent le respect : 59 cm de longueur, 25 cm de largeur et 14 cm de hauteur, une pièce impressionnante pour tout collectionneur ou passionné.

Le produit ne se contente pas d’être un modèle d’exposition. Il propose une expérience de construction immersive et fidèle à l’original. McLaren et LEGO ont travaillé en étroite collaboration pour capturer chaque détail, des lignes aérodynamiques au réalisme mécanique. Ce souci de perfection en fait un set exceptionnel, proposé au prix de 449,99 €, un investissement qui reflète la qualité et la complexité du produit.

Construire la McLaren P1™ en LEGO : un voyage intense et captivant

Assembler le set LEGO® Technic™ McLaren P1™ est une expérience à la fois exigeante et inoubliable. Avec ses 3 893 pièces, ce modèle ne se contente pas d’être un simple projet ; c’est un véritable défi technique pour les passionnés. Préparez-vous à investir 20 à 30 heures de construction, un périple ponctué de moments de réflexion, d’émerveillement et, parfois, de doute.

Chaque étape du montage vous plonge dans le cœur de l’ingénierie automobile. Parmi les moments les plus marquants, la construction de la boîte de vitesses à 7 rapports est un chef-d’œuvre en soi. Cette partie demande une concentration absolue, mais quelle satisfaction une fois terminée ! Le moteur V8 fonctionnel est une autre prouesse. Voir les pistons s’animer pour la première fois procure une émotion unique, celle de donner vie à un modèle mécanique.

La construction extérieure, bien que plus accessible, n’en est pas moins fascinante. Les formes aérodynamiques prennent vie sous vos doigts, et chaque détail, des portes en dièdre au design de l’aile arrière réglable, est un hommage à la McLaren originale. Ces moments de montage permettent de ressentir l’équilibre parfait entre l’art et la technique.

Ce set représente une immersion totale dans le monde des supercars. C’est un projet qui ne se résume pas à un simple empilage de briques ; c’est une véritable expérience où chaque étape compte. Que vous soyez collectionneur ou amateur de mécanique, construire cette McLaren P1™ est une aventure à la hauteur de l’originale.

Design et réalisme : Le monstre de puissance prend vie en briques

Le design final de la LEGO® Technic™ McLaren P1™ est tout simplement saisissant. Chaque ligne, chaque courbe reproduit avec précision l’allure aérodynamique de l’hypercar hybride. Les portes en dièdre sont une réussite, fonctionnant comme celles de la vraie McLaren, ajoutant une touche d’élégance et de réalisme.

L’extérieur n’est pas le seul point fort : les éléments mobiles comme l’aile arrière réglable et la boîte de vitesses à 7 rapports témoignent d’un souci du détail impressionnant. Une fois terminée, la maquette s’impose comme une véritable pièce de collection, mêlant esthétique et complexité mécanique. Impossible de ne pas admirer cette fusion parfaite entre art et ingénierie.

Ce set LEGO Technic est bien plus qu’un jouet : c’est une célébration de l’ingénierie automobile, une pièce qui combine esthétique, technologie et passion.

Conclusion : la McLaren P1™ en LEGO, un défi à la hauteur de vos attentes

Le set LEGO® Technic™ McLaren P1™ est bien plus qu’un simple modèle , c’est une aventure immersive et passionnante. À travers ses 3 893 pièces, il vous plonge dans l’univers de l’ingénierie automobile avec une précision exceptionnelle. Le défi est réel, entre les longues heures d’assemblage et la complexité de certaines étapes, mais la satisfaction finale est à la hauteur de l’effort.

Nous l’avons vécu : construire cette maquette est un mélange d’émotions. Les moments de doute cèdent la place à l’émerveillement, notamment devant le moteur V8 fonctionnel ou la boîte de vitesses sophistiquée. Le plaisir de voir naître chaque détail, puis de découvrir le modèle achevé, est inégalé. Une fois montée, la McLaren P1™ impressionne par son réalisme et devient une pièce centrale à exposer et partager.

Ce set n’est pas destiné à tout le monde. Il s’adresse aux amateurs de défis techniques et aux passionnés de LEGO et de supercars. À 449,99 €, il représente un investissement conséquent, mais justifié par l’expérience et la qualité. Si vous êtes prêt à relever ce défi, vous aurez entre vos mains une œuvre d’art mécanique qui honore l’héritage de McLaren.