Dites adieu aux mots de passe : activez les PassKeys sur Windows 11 dès maintenant !

Les mots de passe, c’est du passé ! Grâce à Windows 11 et à la nouvelle technologie des PassKeys, vos connexions deviennent à la fois plus simples et plus sécurisées. Les PassKeys remplacent les mots de passe par une authentification cryptographique. Fini les piratages par phishing ou les casse-têtes pour se souvenir de mots de passe complexes. Découvrez comment activer ce paramètre sur votre ordinateur pour naviguer l’esprit tranquille.

Préparez votre système : assurez-vous que Windows 11 est à jour

La sécurité commence par une version de Windows 11 compatible. Les PassKeys nécessitent une version récente du système. Pour vérifier cela, rendez-vous dans Paramètres > Windows Update. Cliquez sur « Rechercher des mises à jour ». Si des mises à jour sont disponibles, installez-les immédiatement.

Un système à jour garantit la compatibilité avec les PassKeys, mais aussi une meilleure protection contre les cyberattaques. Ne négligez pas cette étape : elle est essentielle pour profiter des dernières innovations en toute sérénité.

Pour aller plus loin, vérifiez également que votre matériel supporte Windows Hello, car cette fonctionnalité est la clé (littéralement !) pour utiliser les PassKeys.

Activez Windows Hello : votre passeport vers les PassKeys sécurisées

Windows Hello joue un rôle central dans l’activation des PassKeys. Il s’agit du système de reconnaissance biométrique intégré à Windows 11, qui permet d’utiliser votre empreinte digitale, votre visage ou un code PIN pour vous identifier. Pour activer Windows Hello :

Allez dans Paramètres > Comptes > Options de connexion. Sous « Méthodes de connexion », choisissez la méthode qui correspond à votre appareil (empreinte digitale, reconnaissance faciale, ou code).

Si vous ne voyez pas certaines options, ne paniquez pas. Par exemple, un ordinateur sans lecteur d’empreintes ne proposera pas cette méthode. Optez pour l’option disponible qui vous convient le mieux.

Configurez vos PassKeys : une protection à portée de clic

Une fois Windows Hello activé, il est temps de configurer vos PassKeys. Ouvrez un navigateur compatible comme Microsoft Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox. Par la suite, connectez-vous à un site prenant en charge les PassKeys. Des services comme Amazon, PayPal, TikTok ou certaines plateformes bancaires proposent déjà cette fonctionnalité.

Lors de votre première connexion, sélectionnez l’option d’authentification via PassKeys. Suivez les instructions pour enregistrer votre empreinte digitale, votre visage ou votre code PIN. Le processus est rapide et intuitif.

Une fois configurée, testez votre PassKey. Déconnectez-vous du site, puis reconnectez-vous pour vérifier que tout fonctionne. Vous serez surpris de la fluidité et de la simplicité du système !