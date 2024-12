Découvrez l’évolution mobile révolutionnaire : Samsung One UI 7, le futur humanisé par l’IA

Samsung Electronics vient d’annoncer l’ouverture publique du programme bêta de son dernier logiciel innovant, One UI 7. En effet, cette mise à jour, profondément humanisée par l’utilisation de l’Intelligence Artificielle (IA), marque une avancée notable. Par ailleurs, elle représente une véritable invitation à la personnalisation de l’expérience mobile.



L’IA, clé d’une expérience utilisateur intuitive

Grâce aux fonctionnalités de Galaxy AI, il offre un accès simplifié à des outils d’aide à la rédaction avancés. Ces outils incluent la correction orthographique automatique et le résumé de textes. Mais ce qui le distingue principalement, c’est sa nouvelle fonction de transcription automatique des appels téléphoniques. Elle est disponible dans pas moins de 20 langues. Plus besoin de griffonner des notes en courant d’appel, One UI 7 vous simplifie la vie !

Personnalisation et design intégré

Mais au-delà de l’IA, One UI 7 se démarque aussi par son design repensé. Il introduit notamment la Now Bar, un nouvel outil de notification en temps réel, accessible directement depuis l’écran d’accueil. Autre innovation majeure : une interface de l’appareil photo repensée pour un contrôle plus intuitif des paramètres avancés. Les boutons et réglages ont été réorganisés pour une expérience globale plus fluide et efficace.

Le lancement officiel de One UI 7 aura lieu au premier trimestre 2025, sur les prochains appareils de la série Galaxy S. Mais pour ceux qui ne peuvent attendre, la version bêta sera disponible sur la série Galaxy S24 à partir du 5 décembre, dans plusieurs pays dont la Corée, l’Inde, l’Allemagne et les États-Unis.

Le potentiel qu’offre One UI 7 est indéniable. Prêt à l’essayer ? Partagez vos impressions et anticipations pour cette nouvelle mise à jour pleine de surprises !