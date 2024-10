Samsung Pass : La révolution du gestionnaire de mots de passe !

Préparez-vous à simplifier votre gestion de mots de passe avec Samsung Pass. La marque sud-coréenne l’intègre désormais à son portefeuille numérique Samsung Wallet. Fini les mots de passe stockés de manière non sécurisée. Pass et Wallet vous garantissent une gestion simplifiée et sécurisée de vos mots de passe.

Un monde de mots de passe à portée de main

Fini les oublis de mot de passe, Samsung Pass va révolutionner votre quotidien. Dans cet univers ultra-connecté, les mots de passe sophistiqués sont monnaie courante. Samsung Pass vous permet de les sauvegarder au gré de vos navigations sur Internet. Plus besoin de taper manuellement vos identifiants, une simple empreinte digitale suffit.

En associant les deux, vous accédez désormais à tous vos mots de passe du bout des doigts, comme vous le feriez pour vos cartes de paiement ou de fidélité. Samsung KNOX protège la carte Samsung Pass, qui est aussi accessible uniquement via empreinte digitale. Samsung aspire ainsi à un futur sans mot de passe tout en garantissant une sécurité optimale pour ses utilisateurs.

Trouver un mot de passe devient simple comme bonjour :

Accédez à Wallet en glissant l’écran de votre smartphone vers le haut et choisissez Samsung Pass. Identifiez-vous avec votre empreinte digitale. Voilà, vous avez accès à tous vos mots de passe et identifiants.

Et comme toujours avec Samsung, nous synchronisons vos données confidentielles sur tous vos appareils, pour une expérience homogène sur mobile, TV et ordinateur.

Sécurité en béton avec Samsung Knox

Avec Samsung Pass, non seulement vous n’avez plus besoin de vous souvenir de vos mots de passe, mais vous pouvez dormir sur vos deux oreilles quant à leur sécurité. En effet, Samsung Pass s’appuie sur Samsung Knox, une innovation basée sur le standard FIDO2 de l’Alliance FIDO. Knox Vault stocke les données dans un espace isolé et protégé où il sépare les données sensibles du reste de l’appareil. En cas de perte ou de vol, vos données confidentielles restent protégées.

Et pour ceux qui se posent la question : « Et si mon téléphone est dérobé ou perdu ? ». Pas d’inquiétude, Samsung a pensé à tout. Vous pouvez effacer à distance tout le contenu de Samsung Wallet sur le smartphone dérobé sans perdre vos données grâce à SmartThings Find.

Avez-vous hâte d’essayer Samsung Pass pour régler vos problèmes de mots de passe ? Dites-nous ce que vous en pensez. N’hésitez surtout pas à partager cet article autour de vous pour apporter un peu de fluidité dans la vie numérique de vos proches.