Secours en zones blanches : l’innovation qui change tout, SOLVIT-iSAR – Interview CES 2025

Les zones blanches, ces endroits dépourvus de toute couverture mobile, représentent un véritable défi pour les opérations de recherche et de secours. Imaginez un randonneur perdu dans une montagne isolée, sans GPS ni signal téléphonique. Chaque minute compte, mais les moyens traditionnels peinent à fournir des solutions rapides et efficaces. C’est précisément ici qu’intervient Solvit System, une startup sud-coréenne à la pointe de la technologie. Présente au CES 2025, elle dévoile iSAR, une solution révolutionnaire capable de réduire les zones de recherche jusqu’à 1/25 grâce à des algorithmes avancés d’analyse radio. Et surtout ayant gagné un CES Innovation Awards ! Alimenté par des collaborations internationales, notamment avec l’entreprise française ATDI, ce système vise à sauver des vies en maximisant l’efficacité des secours tout en réduisant les coûts et la mobilisation de ressources. Cette innovation promet non seulement de transformer les interventions d’urgence, mais aussi d’ouvrir la voie à une collaboration accrue entre les technologies militaires et civiles. Découvrons comment cette technologie pourrait bien redéfinir le futur des secours d’urgence.

Solvit System – Une vision technologique au service de la société

Fondée en Corée du Sud, Solvit System s’est rapidement imposée comme un acteur clé dans le domaine de la recherche technologique appliquée. Son nom, qui signifie littéralement « Résolvez-le », reflète son ambition : résoudre des problématiques complexes grâce à des solutions technologiques de pointe. Depuis ses débuts, la startup s’est spécialisée dans des secteurs divers, allant de la défense à la gestion des réseaux radio, en passant par les systèmes de modélisation et de simulation.

Avec une reconnaissance officielle comme entreprise innovante en défense par le gouvernement sud-coréen, Solvit System s’appuie sur des partenariats stratégiques à l’international. Parmi ses collaborations notables, on trouve la société française ATDI, dont la plateforme HTZ Warfare joue un rôle fondamental dans le fonctionnement d’iSAR. Ce partenariat illustre la capacité de Solvit System à s’entourer d’experts mondiaux pour répondre aux besoins de ses clients, qu’ils soient des agences gouvernementales, des organisations de secours, ou des entreprises privées.

Mais au-delà des technologies développées, c’est la philosophie de l’entreprise qui retient l’attention. Solvit System ne se limite pas à fournir des outils ; elle cherche à anticiper les besoins, à repousser les limites technologiques, et à offrir des solutions qui impactent positivement la société. Cette quête constante d’innovation est d’ailleurs récompensée par des certifications et prix prestigieux, confirmant son rôle de leader dans un secteur en constante évolution.

SOLVIT-iSAR – Une innovation technologique au service des opérations de secours

iSAR (intelligent Search And Rescue) est bien plus qu’un simple produit. C’est une technologie révolutionnaire qui redéfinit les standards des opérations de recherche et de sauvetage en zones difficiles. Développé par Solvit System, cet outil s’attaque directement au problème des « zones mortes » ou zones blanches. Ces endroits dépourvus de couverture mobile où les secours traditionnels peinent à localiser les personnes en détresse. Grâce à son approche novatrice, iSAR réduit les zones de recherche jusqu’à 1/25 de leur taille initiale, maximisant ainsi les chances de sauvetage tout en économisant du temps et des ressources.

Le fonctionnement d’iSAR repose sur une combinaison d’algorithmes brevetés et d’analyses forensiques avancées des communications mobiles. L’outil exploite les données du dernier point de connexion d’un téléphone (Last Point of Signal, LPS) pour cartographier les zones prioritaires. Ensuite, il affine ces résultats en éliminant les zones couvertes par des antennes voisines et en modélisant les déplacements probables de la personne en détresse. Cette méthode utilise des facteurs tels que l’âge, la condition physique ou encore le terrain environnant. En moins de 10 minutes, iSAR fournit une analyse précise qui, auparavant, nécessitait jusqu’à trois heures de travail manuel.

Ce qui distingue également iSAR, c’est sa simplicité d’utilisation. Contrairement à d’autres systèmes qui exigent des équipements spécifiques ou des applications dédiées, il suffit du téléphone portable de la personne disparue pour activer le processus. Cela en fait une solution universelle, adaptée aussi bien aux habitants qu’aux touristes dans des environnements tels que des montagnes, des parcs nationaux ou des zones urbaines.

Enfin, iSAR ne se limite pas à améliorer la localisation des disparus. Il intègre également des fonctionnalités collaboratives pour les équipes de secours, telles que le suivi en temps réel des missions et la coordination des ressources via une application mobile dédiée. À travers ces innovations, iSAR offre une nouvelle perspective sur la manière dont la technologie peut transformer les interventions d’urgence.

Interview exclusive – La vision des dirigeants de Solvit System

C’est au sein des bureaux d’Aving News, notre partenaire local à Séoul, que nous avons eu la chance d’interviewer Ju-Myoung Kim, Managing Director of Business, et Yeong-Goo Kim, CEO de Solvit System. À travers cet échange, les deux dirigeants nous ont livré leur vision et leurs ambitions pour iSAR et leur entreprise.

Léo Thévenet : Votre entreprise porte un nom évocateur, « Solvit System ». Quelle est la philosophie derrière ce choix ?

Ju-Myoung Kim : Solvit signifie « résolvez-le », et ce nom incarne notre vision. Nous voulons aider nos clients à atteindre leurs objectifs et à résoudre leurs défis grâce à nos technologies. Nous nous considérons comme un fournisseur de solutions et un développeur technologique. Notre mission est d’identifier les besoins des utilisateurs et d’y répondre avec des approches créatives et innovantes.

L.T. : iSAR est au cœur de vos innovations. Qu’est-ce qui le rend si unique dans les opérations de secours ?

Yeong-Goo Kim : iSAR est conçu pour les « zones mortes », ces endroits sans couverture mobile. En analysant le dernier point de connexion (Last Point of Signal), nous réduisons les zones de recherche jusqu’à 1/25. Cela augmente considérablement les chances de sauver des vies, tout en réduisant le temps, les ressources et les coûts nécessaires. De plus, il ne nécessite rien d’autre qu’un téléphone mobile pour fonctionner. C’est une solution simple, mais révolutionnaire.

L.T. : Votre système repose sur la plateforme HTZ Warfare, développée par l’entreprise française ATDI. Quelle est l’importance de ce partenariat ?

Ju-Myoung Kim : ATDI est un partenaire stratégique clé. Leur plateforme permet d’exécuter nos algorithmes avancés d’analyse radio, essentiels au fonctionnement d’iSAR. Cette collaboration illustre parfaitement comment des expertises internationales peuvent se réunir pour répondre à des défis globaux.

L.T. : Quels sont les principaux défis auxquels vous avez été confrontés lors du développement d’iSAR ?

Yeong-Goo Kim : Le cadre réglementaire a été l’un des plus grands obstacles. Par exemple, en Corée du Sud, nous ne pouvons utiliser que des données limitées, comme le dernier point de connexion d’un téléphone. Nous espérons que notre participation au CES 2025 nous permettra de sensibiliser davantage sur l’importance d’améliorer ces réglementations pour faciliter les sauvetages.

L.T. : Justement, qu’attendez-vous du CES 2025 ?

Yeong-Goo Kim : Nous voulons mettre en avant l’efficacité de notre système auprès des agences de secours du monde entier, établir des partenariats, et explorer les exigences réglementaires spécifiques à chaque pays. Nous prévoyons également de lancer une version cloud d’iSAR, ce qui sera une avancée majeure pour nos clients.

L.T. : Quels sont vos plans pour l’avenir après le CES ?

Ju-Myoung Kim : Nous allons intensifier nos efforts de vente et de localisation pour adapter iSAR aux besoins des différents marchés. Notre ambition est de déployer notre technologie dans des régions comme les États-Unis, l’Europe et l’Asie du Sud-Est, tout en continuant à innover pour rendre le sauvetage encore plus rapide et efficace.

Le CES 2025 – Un tremplin pour l’expansion internationale d’iSAR

Solvit System voit le CES 2025 comme une opportunité stratégique pour se positionner sur la scène internationale. En y présentant iSAR, leur objectif est clair : établir des partenariats avec des agences de secours et des distributeurs à travers le monde, tout en mettant en avant l’efficacité de leur système dans des environnements variés, tels que les zones montagneuses, les déserts et les parcs nationaux.

Yeong-Goo Kim, CEO, résume cette ambition : « Le CES nous permet non seulement de démontrer les performances d’iSAR, mais aussi d’explorer les cadres réglementaires et les besoins spécifiques de chaque pays. » En parallèle, l’entreprise compte recueillir des retours d’expérience pour perfectionner leur technologie et finaliser une version cloud, prévue pour le CES 2026.

Avec des marchés ciblés comme les États-Unis, le Canada et l’Europe, où les zones blanches sont un défi récurrent, Solvit System entend jouer un rôle clé dans la transformation des opérations de sauvetage, tout en renforçant sa visibilité auprès des décideurs internationaux.

Conclusion : SOLVIT-iSAR, une innovation prête à redéfinir les secours d’urgence

Avec iSAR, Solvit System ne se contente pas d’innover : elle redéfinit les standards des opérations de secours. En s’attaquant aux zones blanches, cette technologie révolutionnaire réduit drastiquement les zones de recherche, tout en simplifiant les processus grâce à une automatisation rapide et accessible. Le partenariat stratégique avec l’entreprise française ATDI illustre l’importance de collaborations internationales pour relever des défis globaux.

Présentée au CES 2025, cette solution ne se limite pas à améliorer les opérations de secours actuelles. Elle ouvre aussi la voie à une réflexion plus large sur l’utilisation des données et sur les synergies possibles entre les acteurs civils, technologiques et gouvernementaux. Les ambitions internationales de Solvit System, combinées à leur capacité d’innovation, positionnent l’entreprise comme un leader dans la réponse aux urgences.

iSAR marque une étape importante, non seulement pour les secours, mais aussi pour l’avenir des technologies appliquées à la sécurité humaine. Il ne fait aucun doute que cette innovation continuera d’inspirer et de sauver des vies à travers le monde.