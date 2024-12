Tekken 8 : Bandai Namco annonce la saison 2 et la prochaine mise à jour

Ce week-end dernier s’est tenu la grande finale du Tekken World Tour 2024. Les trois jours de compétition ont réuni les meilleurs joueurs de Tekken 8 du monde entier au Japon, dans une ambiance incroyablement époustouflante. L’équipe de Tekken Project menée par le producteur Katsuhiro Harada a également profité de l’évènement pour annoncer la saison 2 et les prochaines mises à jour de Tekken 8. Et bien sûr, on a eu droit à une bande-annonce révélatrice du prochain personnage “présumé” du jeu. Appréciez !

Que nous réserve la saison 2 et la mise à jour de Tekken 8 ?

Après une grande finale palpitante remportée par le joueur coréen Rangchu, Katsuhiro Harada est monté sur la scène du Tekken World Tour pour dévoiler l’avenir de Tekken 8. Et il est venu avec non pas une, mais deux excellentes nouvelles. Premièrement, la mise à jour d’hiver de Tekken 8 sera disponible dans quelques semaines. Elle inclura de nouvelles améliorations du mode photo, la recherche de joueurs et les cosmétiques du 30e anniversaire de Tekken.

Mais pas seulement : une deuxième mise à jour arrivera également au printemps 2025. Cette dernière apportera un rééquilibrage majeur à tous les personnages jouables. Chaque combattant bénéficiera également de nouveaux mouvements. Enfin, la bande-annonce montre le combat entre Nina Williams et un hélicoptère chargé de missiles. L’une d’entre elles porte une marque de baiser, une référence à Anna Williams, la sœur de Nina…

Serait-elle donc le dernier DLC de la saison 1 de Tekken 8 ? Pour l’instant, tout semble dire oui. En plus, Katsuhiro Harada a porté un tee-shirt avec l’image d’Anna Williams lors des finales du TWT 2024. Et le papa de Tekken est connu pour placer des éléments énigmatiques lors de ses apparitions…

Heureusement, les joueurs n’ont pas à patienter longtemps. Le quatrième combattant DLC de Tekken 8 sera dévoilé lors des Game Awards 2024, le jeudi 12 décembre à 19h30 (heure de l’Est). Pour rappel, Tekken 8 est en lice pour le prix du meilleur jeu de combat et jeu multijoueur des Game Awards 2024.

En attendant, voici la bande-annonce de présentation de la saison 2 de Tekken 8 :