Curve et Samsung révolutionnent la gestion bancaire : Gérez vos finances en un clin d’Œil !

Curve et Samsung unissent leurs forces pour simplifier radicalement la gestion de vos finances. En intégrant toutes les cartes bancaires françaises dans un seul et même lieu, Samsung Wallet offre une solution pratique. Il est désormais possible de bénéficier de nombreux avantages tout en effectuant vos transactions en toute sécurité.

Curve : Du cashback aux transferts rétroactifs

Grâce à ce partenariat, les millions d’utilisateurs Galaxy en France pourront ajouter plus de moyens de paiement à leur Samsung Wallet. Parmi les avantages offerts, on retrouve la possibilité de profiter de cashback et de transférer des transactions d’une carte à une autre. De plus, il est possible d’effectuer des achats sans frais à l’étranger.

S’ajoutant à ces bénéfices, Samsung Wallet offre une sécurité supérieure en matière de détection des fraudes. En effet, toute transaction, même pour un seul centime, nécessite une authentification par empreinte digitale ou code PIN. En cas de perte ou de vol, la carte virtuelle peut être facilement suspendue ou supprimée.

Une collaboration bénéfique pour les utilisateurs

Ce partenariat entre Samsung et Curve permet également de gérer plus facilement ses finances. Jérôme Bloch, Directeur Marketing et Stratégie de la division Mobilité chez Samsung Electronics France, souligne les nombreux avantages de cette intégration. De la gestion de votre carte de crédit à votre carte de fidélité, tout est centralisé en un seul emplacement pour une expérience de paiement simplifiée.

Grâce à Curve, les clients français pourront économiser en évitant les frais supplémentaires à l’étranger. De plus, ils profiteront d’un cashback allant jusqu’à 3% sur leurs dépenses. De plus, ils peuvent transférer leurs achats d’une carte à l’autre, même plusieurs mois après la transaction.

Une expérience globale de portefeuille numérique

Shachar Bialick, fondateur et PDG de Curve, souligne que cette collaboration facilite l’accès à une multitude d’avantages Curve pour les utilisateurs français. « La France fait partie des rares pays européens qui sont prêts à adopter massivement le portefeuille numérique », ajoute-t-il.

En conclusion, ce partenariat entre Samsung et Curve représente une belle avancée pour le marché du portefeuille numérique en France. Il offre une expérience globale améliorée en matière de gestion financière. Et vous, êtes-vous prêt à franchir le pas vers une gestion financière plus intelligente et simplifiée ? N’hésitez pas à nous faire part de vos réflexions et à partager cette nouvelle avec vos proches !