Plenitude dynamise la transition énergétique en France

Eni Gas & Power France dévoile sa nouvelle marque, Plenitude. En effet, cette initiative vise à accompagner les clients dans la transition énergétique. Par ailleurs, l’entreprise mise sur une approche centrée sur l’expertise humaine et les technologies de pointe.

Une nouvelle ère pour la transition énergétique

Plenitude se positionne ainsi comme un acteur clé du passage vers des énergies renouvelables. En effet, avec près d’un million de clients en France, elle propose des solutions énergétiques alliant production d’énergies renouvelables et fourniture d’énergie. Par ailleurs, cette nouvelle marque promet une expérience enrichie et innovante pour les consommateurs.

Solutions énergétiques et expérience client améliorées

La marque présente une approche client innovante. Le service client évolue avec des experts qui accompagnent chaque client de bout en bout. Les offres sont simples, transparentes et à prix fixes pour instaurer la confiance. De plus, l’électricité pour les particuliers est garantie 100 % d’origine renouvelable française.

Engagement accru dans les énergies renouvelables

Plenitude renforce sa présence dans le secteur des énergies renouvelables. La société exploite actuellement 120 MWc de capacité photovoltaïque et développe plus de 700 MW de projets solaires et éoliens. Cet investissement promet de rendre l’énergie propre plus accessible.

Investissement massif dans la mobilité électrique

Consciente des défis de mobilité, Plenitude investit dans un réseau de points de recharge rapides et ultra-rapides appelé « On the Road ». Ces points sont installés dans les stations Enilive et d’autres espaces accessibles. Grâce à son application, Plenitude offre déjà plus de 400 000 points de recharge en Europe aux clients français.

En conclusion, Plenitude se distingue par sa vision de la transition énergétique. En misant sur l’innovation, la transparence et l’humain, elle se pose comme un pilier de confiance pour les consommateurs vers une consommation énergétique plus durable.

