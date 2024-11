Spotify Super Premium : L’audio lossless arrive enfin, mais ce n’est pas tout !

Spotify, leader mondial du streaming musical, s’apprête à offrir de nouvelles fonctionnalités à ses abonnés. L’audio lossless, attendu depuis 2021, pourrait enfin voir le jour dans un abonnement Super Premium. Mais ce n’est pas la seule nouveauté qui pourrait bien bouleverser votre expérience musicale !

Un abonnement Super Premium pour les vrais passionnés de musique

Spotify a annoncé récemment que l’audio lossless arriverait dans un abonnement Super Premium. Ce format audio de haute qualité permet de conserver toute la richesse sonore des fichiers originaux, sans aucune perte de données. Si des services comme Amazon Music, Tidal ou Apple Music proposent déjà cette technologie, Spotify a pris son temps avant de la déployer. Daniel Ek, PDG de Spotify, a évoqué cette nouveauté lors de la présentation des derniers résultats financiers, mais il n’a pas précisé de date. On sait cependant qu’elle pourrait se concrétiser prochainement.

Cet abonnement Super Premium serait réservé aux abonnés prêts à payer plus pour une meilleure qualité sonore. Selon des sources proches de l’entreprise, ce forfait pourrait coûter entre 17 et 18 dollars par mois, soit 5 dollars de plus que le forfait Premium actuel. Un tarif qui risque d’attirer les « superfans », ces mélomanes exigeants en quête d’une expérience musicale ultime.

Spotify veut fidéliser les abonnés avec des nouveautés innovantes

Spotify ne s’arrête pas à l’audio lossless. La plateforme travaille sur plusieurs autres nouveautés pour enrichir l’expérience de ses utilisateurs. Récemment, elle a lancé des livres audio et une fonction DJ basée sur l’intelligence artificielle, afin de personnaliser encore plus l’écoute musicale. Ces ajouts visent à rendre l’application encore plus captivante pour ses abonnés.

D’ici peu, Spotify pourrait également intégrer des contenus vidéo, une évolution stratégique pour attirer davantage de créateurs de contenu et d’audience. Par ailleurs, l’intelligence artificielle occupe une place centrale dans l’évolution de la plateforme. Daniel Ek a souligné que les investissements dans ce domaine seraient « disciplinés », cherchant à ne pas déranger l’équilibre économique tout en proposant des fonctionnalités de plus en plus avancées.

Ces évolutions, combinées aux solides résultats financiers de Spotify (une hausse de 19 % du chiffre d’affaires et plus de 640 millions d’utilisateurs mensuels), montrent que la plateforme n’a pas l’intention de se laisser distancer par ses concurrents.