BLUETTI offres Prime Day irrésistibles : Économies sur les solutions d’énergie verte !

Alors que les problèmes d’électricité attirent de plus en plus l’attention, BLUETTI, une figure de proue dans le domaine du stockage d’énergies renouvelables, a quelque chose d’enthousiasmant à vous présenter : les offres « Prime Day » !

Des offres attirantes et spéciales Prime Day

Pour marquer le passage à l’automne, BLUETTI lance ses promotions « Prime Day » du 5 au 20 octobre. C’est l’occasion de réaliser des économies impressionnantes sur ses solutions d’alimentation. Profitez des offres spéciales sur les stations d’énergie solaires, les solutions de stockage d’énergie et les panneaux solaires BLUETTI.

Les points forts des ventes des « Prime Day » de l’automne 2023 comportent des rabais généreux sur plusieurs produits. Par exemple, la station d’énergie portable AC180 passe de 1 099 € à 899 €, tandis que l’on peut réaliser une économie de 300 € sur la batterie de secours AC200MAX. Le Bluetti AC200P, quant à lui, passe à 1 199 € au lieu de 1 399 €.

Des combinaisons attractives pour plus d’économies

Des combinaisons de produits sont également proposées pour vous permettre d’économiser encore plus. Ainsi, le combo AC300+B300+PV350 est à 3 499 € soit un gain de 799 €, tandis que vous pouvez vous offrir l’EP500Pro + 2 x PV350 pour 5499 €, ce qui équivaut à une économie de 1698 euros.

N’hésitez pas à jeter un coup d’œil sur le site de BLUETTI pour découvrir les nombreuses autres offres et promotions « Prime Day ». De l’AC60 au PV120 en passant par le EB70 et le EB500 Pro, les choix sont nombreux et les économies garanties.

L’engagement en faveur de la qualité et de l’innovation

L’accent mis par BLUETTI sur la qualité de ses produits, sur l’innovation et sur les matériaux haut de gamme comme les batteries au lithium-ion-phosphate (LiFePO4) confirme leur position de leader dans le domaine. Chez eux, chaque produit est conçu à partir de la base, garantissant non seulement de la valeur durable, mais également une véritable satisfaction client.

Reconnu pour leurs solutions de stockage d’énergie respectueuses de l’environnement et pour leur engagement pour le développement durable, BLUETTI change non seulement nos expériences domestiques, mais contribue également à façonner un avenir plus vert pour notre planète.

Ne manquez pas cette occasion exceptionnelle de profiter de ces offres géniales et de contribuer à une énergie plus propre et plus durable. Alors, qu’attendez-vous ? Profitez dès maintenant des offres Prime Day de BLUETTI et partagez ces superbes promos avec vos proches!