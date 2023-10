Gmail : vous pourrez bientôt bloquer plusieurs expéditeurs en un simple clic

Malgré les différentes mesures de restriction de Gmail, les spammeurs parviennent toujours à s’introduire sur la plateforme de messagerie. Néanmoins, les utilisateurs pourront bientôt les bloquer facilement grâce à une nouvelle option en préparation. Dès 2024, Gmail exigera des expéditeurs d’e-mails en masse qu’ils disposent d’une option de désinscription à un seul bouton.

Ce bouton devra être facile à trouver et bien visible. Les utilisateurs pourront l’actionner dès qu’ils ne souhaitent plus recevoir des messages de certains expéditeurs.

Se désinscrire et se désabonner en un clic

Actuellement, plusieurs entreprises envoient des messages électroniques en masse. Néanmoins, Gmail a posé le seuil de 5.000 e-mails envoyés quotidiennement. Au-delà de ce chiffre, l’entreprise est considérée comme un expéditeur groupé et doit répondre à la nouvelle exigence du bouton de désinscription.

Cette mesure vise à réduire les e-mails indésirables et à protéger les utilisateurs de Gmail des spammeurs. Les utilisateurs n’auront même pas à ouvrir et à lire le mail jusqu’à la fin pour trouver le bouton de désabonnement. De plus, Gmail assure que le traitement de la demande de désabonnement de l’utilisateur ne prendra pas plus de deux jours.

Gmail continue sa lutte contre les spammeurs

Par ailleurs, Gmail dispose déjà de plusieurs outils pour lutter contre le spam. Par exemple, il y a son outil de détection du spam par l’intelligence artificielle. De plus, le service de messagerie essaie de réduire les messages indésirables en mettant des coches de vérification bleues sur les expéditeurs aux e-mails légitimes.

Malgré tout, les spammeurs ont déjà trouvé des moyens d’usurper ces coches de vérification. D’où la nécessité pour Gmail de trouver d’autres moyens de protéger les utilisateurs ou de donner à ces derniers des ressources pour se protéger des spammeurs.