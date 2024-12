Adcreative.ai lance une avancée majeure en création vidéo

AdCreative.ai frappe fort avec sa nouvelle innovation : le premier modèle de vidéos de produit optimisé par une intelligence artificielle. En effet, ce développement promet de transformer la création de contenu vidéo pour les entreprises. Ainsi, faisons un tour d’horizon de cette nouveauté révolutionnaire.

Adcreative.ai révolutionne la création vidéo produit

Avec le modèle Product VideoShoot AI, AdCreative.ai change la donne. En effet, il convertit des photos de produits statiques en vidéos engageantes et professionnelles. De plus, ces vidéos sont conçues pour maximiser l’engagement des clients et accélérer les conversions. Grâce à AdLLM, un modèle créé spécifiquement pour la publicité, ce nouvel outil rend la création de vidéos à la fois accessible et efficace. Enfin, les vidéos s’adaptent parfaitement aux promotions et campagnes saisonnières, tout en captivant l’audience cible.



Caractéristiques innovantes du modèle vidéoshoot

Le modèle présente plusieurs caractéristiques avancées : il comprend le contexte, respecte l’identité de la marque, et utilise les données d’annonceurs mondiaux. De plus, son avantage réside dans une analyse comportementale et émotionnelle, ce qui lui permet de prédire les réactions des audiences. Par ailleurs, les vidéos respectent scrupuleusement la cohérence des lignes directrices de la marque. En plus, elles garantissent un contenu de haute qualité.

Compréhension contextuelle

Perspectives comportementales

Fidélité à l’identité de marque

Utilisation de l’AdLLM pour une précision supérieure

En somme, c’est une offre technique avec du contenu visuel impeccable.

Accès exclusif et disponibilité de la fonction vidéoshoot

En ce moment, seule une partie des clients, ceux Pro et Enterprise, ont accès à la fonctionnalité en phase bêta. Cette exclusivité devrait s’élargir prochainement. Les créateurs curieux peuvent tester cette innovation via AdCreative.ai Lab et profiter d’un essai gratuit. Un accès anticipé qui pourrait changer leur façon d’aborder la publicité numérique.

Pour conclure, AdCreative.ai redéfinit les standards de la publicité vidéo grâce à l’intelligence artificielle. L’entreprise garantit qualité, pertinence et des vidéos qui convertissent. Elle s’impose comme un acteur clé dans le monde de la publicité numérique en s’appuyant sur des technologies avancées. La révolution vidéo est en marche. Saisirez-vous cette opportunité ?

