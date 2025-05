My China Story fait son entrée sur la scène internationale avec une première mondiale très attendue. Cette docusérie, proposée par CCTV4 et China Media Group, dévoile l’histoire de quatre Russes ayant fait le choix de vivre en Chine. À travers leurs expériences, la série illustre la coopération et l’amitié entre les deux pays. Découvrons ensemble pourquoi ce programme capte déjà l’attention du public.

Un regard unique sur l’amitié entre la Chine et la Russie

My China Story met en lumière le parcours de quatre Russes ayant posé leurs valises en Chine. Chaque épisode propose un récit touchant, axé sur leur intégration et leurs succès dans ce nouvel univers. Ces témoignages authentiques révèlent la force des liens qui se tissent entre la Chine et la Russie. L’amitié, la compréhension et les échanges se trouvent au cœur des récits. Cela donne une perspective unique sur la modernisation de la Chine et les opportunités globales.

Diffusion mondiale de My China Story : plateformes et portée

La série connaît une première mondiale sur plusieurs grandes plateformes russes. Parmi elles, la VGTRK, la chaîne Greater Asia TV, ou encore la plateforme vidéo VK. La couverture médiatique permet à un large public de suivre ces histoires d’émigration et d’intégration. Jusqu’en septembre, la diffusion continuera pour toucher tous les spectateurs. Grâce à sa qualité de production, My China Story s’impose comme une référence du documentaire international.

D’autres programmes marquants du Chinese Global Program Center

Le lancement de My China Story marque le début d’une saison riche du Chinese Global Program Center. Plusieurs documentaires sont aussi proposés cette année. Parmi eux :

« Returning After Study », dédié au sommet Chine-Asie centrale

« Homeland », coproduit avec cinq pays d’Asie centrale

Le programme multimédia « Brazilian Journalists’ Perspective on China »

L’événement « SCO Youth: A Shared Dream », accompagné du sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai

Chacune de ces productions met en avant la diversité et l’ouverture de la Chine sur le monde.

En résumé, My China Story séduit par la richesse de ses récits et sa portée internationale. La série illustre parfaitement l’évolution des relations entre la Chine et la Russie. Grâce à une diffusion étendue et à d’autres programmes ambitieux, China Media Group affirme sa volonté de rapprocher les peuples par le récit et l’image. S’abonner à ces contenus, c’est découvrir la Chine moderne à travers les yeux de ceux qui la vivent chaque jour.

Lisez notre dernier article tech : Test – Lexar SSD, DDR5, microSD : des performances solides à prix maîtrisé